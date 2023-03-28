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ARUCAD Yayınlarının İkinci Kitabı Yayınlandı

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ARUCAD Yayınlarının İkinci Kitabı Yayınlandı
ARUCAD Yayınlarının İkinci Kitabı Yayınlandı

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) Yayınlarının ikinci kitabı, Üniversitenin Plastik Sanatlar Bölümü öğretim üyesi, sanatçı Prof. Dr. Turan Aksoy’un ‘Bütün Cinler’ isimli sergisi kapsamında hazırlanan kitap yayınlandı.        

 

19 Ocak’ta Art Rooms Galeri’de sanatseverlerle buluşan Turan Aksoy’un ‘Bütün Cinler’ isimli sergisi kapsamında hazırlanan kitap, ARUCAD Yayınlarından çıktı. Kitapta, yazarların sergi ile ilişkilendirdikleri yazılar yer alıyor.   

 

Johann Pillai, sanat eserlerinin yorumlanmasındaki zorluklara “Turan Aksoy’un Cinleri için Şişe” başlıklı yazısı ile atıfta bulunuyor. “Hatırlama, Etkileşim veya İtiraf Alanı Olarak Resim” başlıklı yazısında Esra Plümer, bir sanat tarihçisi titizliğiyle resimleri ele alıyor. “Cinler ve Hayaletler” başlıklı yazısında Kumru Eren, Turan Aksoy’un çalışmalarını, sanatçının önceki sergilerinde (“Simetrik Olmayan” ve “Ketum”) yer alan çalışmalarında görülen, sanatçının özellikle vurguladığı sessizlik ve izole edilmişlik gibi durumlar üzerinden değerlendiriyor. “Aldanış” başlıklı yazısında Cem Selcen, Turan Aksoy’un “Aldanış Resimleri” serisine odaklanıyor. Gürgenç Korkmazel’in Aksoy’un “Işıltılı Şey” serisinde yer alan her eser için ayrı ayrı yazdığı şiirsel notlar bu kitapta bir araya getiriliyor.

 

Turan Aksoy’un “Bütün Cinler” isimli sergisinin kapanışı ve kitap tanıtımı 28 Mart Salı akşamı (bu akşam) 18:00’de yazarlar Esra Plümer, Johann Pillai ve Gürgenç Korkmazel’in katılımı ile Art Rooms Galeri’de gerçekleşiyor. 

 

Sergi, 30 Mart’a kadar Girne’deki Art Rooms Galeri’de ziyaret edilebilir.     

 

 

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