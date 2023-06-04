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ARUCAD, yurtdışından gelen acente temsilcilerini ağırladı.

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ARUCAD, yurtdışından gelen acente temsilcilerini ağırladı.
ARUCAD, yurtdışından gelen acente temsilcilerini ağırladı.

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) Uluslararası Tanıtım Ofisi yetkilileri, birçok farklı ülkeden gelen acente temsilcilerine yönelik üniversite ve ülke tanıtım turu gerçekleştirdi.     

 

23-26 Mayıs tarihleri arasında Rusya, Kırgızistan, Kazakistan, Pakistan, Fas ve Libya’dan gelen acente temsilcileri, 3 gün boyunca ARUCAD Heyeti tarafından misafir edildi. ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi’nin hoş geldiniz konuşması ile başlayan ilk gün, Uluslararası Tanıtım Ofisi Koordinatörü Emi Yorucu’nun akademik programlar ve kayıt koşulları ile ilgili bilgi verdiği sunumu ile devam etti. Ardından temsilciler ile The Arkın Rodin Collection Gallery ziyaret edildi ve Üniversitenin atölyeleri, stüdyoları, laboratuvarları, derslikleri gezildi. Aynı gün acente temsilcileri, kendi ülkelerinden gelen ARUCAD öğrencileri ile röportajlar gerçekleştirdi.

 

Acente temsilcileri ARUCAD’a yaptığı ziyarette aynı zamanda Girne, Lefkoşa ve Gazimağusa’ya düzenlenen kültür turları ile Kuzey Kıbrıs’ı tanıtıma fırsatı buldu. Kıbrıs, Girne ve ARUCAD’da öğrenci olmanın avantajları ve mutluluğunun vurgulandığı ziyaret ülke tanıtımına yönelik gerçekleşen kültür turları ile son buldu.  

 

 

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