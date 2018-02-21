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'Asansörde halvet olabilir' demişti! Bir skandal açıklama daha

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'Asansörde halvet olabilir' demişti! Bir skandal açıklama daha
Daha önce 6 yaşında çocukla evlenilebileceğini, asansörde halvet olabileceği gibi skandal sözler sarfeden Sosyal Doku Vakfı Başkanı ve İlahiyatçı Nurettin Yıldız, bu kez de yorgan ve battaniyeye karşı gençleri uyardı.

Sosyal Doku Vakfı Başkanı ve İlahiyatçı Nurettin Yıldız, ‘6 yaşında çocukla evlenilebilir’ ve ‘Asansörde halvet olabilir’ açıklamalarıyla tüm Türkiye'nin tepkisini çekmişti.  Nurettin Yıldız, bu sefer de yorgan ve battaniyelerin şekliyle ilgili yine skandal sözler sarf etti.

"YORGAN VE BATTANİYE CİNSEL DÜRTÜLERİ RAHATSIZ ETMEMELİ"
Nurettin Yıldız, yayınladığı yeni videosunda “Uyku çok önemli. Yatağa, yatar yatmaz gözünü kapatıp uyuyacak yorgunlukla ve vaktinde girmek gerekir. Yatakta geçirilen her boş dakika, şehvete doğru kaymış bir dakikadır ve yatağın şekli, yorgandan battaniyeye varıncaya kadar insanı, bilhassa erkeği gıdıklayan cinsel dürtüleri rahatsız eden bir yapıda olmamalıdır” ifadelerini kullandı.

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