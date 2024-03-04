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Asayiş ve trafik denetimi: 11 kişi tutuklandı

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Polis ekipleri tarafından ülke genelinde dün gerçekleştirilen asayiş ve trafik denetimleri kapsamında toplam 11 kişi tutuklandı.
Asayiş ve trafik denetimi: 11 kişi tutuklandı

Asayiş denetimleri kapsamında, ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 8 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Trafik denetimleri kapsamında ise, alkollü içki tesiri altında araç kullanmaktan 2 sürücü ile sürüş ehliyetsiz, sigorta kapsamaksızın ve mal sahibinden izinsiz araç kullanmaktan 1 sürücü olmak üzere toplam 3 sürücü tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, toplam 2 bin 172 araç sürücüsü kontrol edildi ve 335’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 13’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 3’ü sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 20’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 23’ü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 32’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 7’si sigortasız araç kullanma, 5’i aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırmak, 1’i trafik ışıklarına uymamak ve 93’ü diğer trafik suçlarından olmak üzere toplam 532 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı, 50 araç ise trafikten men edildi.

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