Asgari ücret 1 Şubat itibari ile geçerli

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ersan Saner, Asgari Ücretin belirlenme sürecini açıklayarak, ilk kez tüm tarafların kabul ettiği bir rakamın uygulamaya girdiğini kaydetti.

"Değiştirilmiş şekliyle 22/1975 sayılı Asgari Ücretler Yasası’nın 8’inci maddesi uyarınca 5 işçi, 5 işveren ve 5 de devlet tarafını temsil eden üyelerden oluşturulan Asgari Ücret Saptma Komisyonu, 1 Şubat 2017 tarihinden geçerli olacak 2017 yılının ilk asgari ücretini belirlemek amacıyla 2 Şubat 2017 tarihinde saat 10.00’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Toplantı Salonu’nda gerçekleştirdiği toplantı ile çalışmalarını tamamladığını duyurdu.

Komisyon toplantısına, işveren tarafı adına Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası Başkan Vekili Mustafa Araoğlu ve İşçi tarafını temsilen Hür-İş Başkanı Yakup Latifoğlu katıldı.

Belirlenecek yeni asgari ücretin 2 bin TL’nin üzerine çıkartılması için UBP-DP azınlık hükümetinin ve Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün destek verdiği belirtildi.

Tarafların görüşlerini sunmasından sonra, Komisyon, 1 Şubat 2017 tarihinden itibaren asgari ücretin brüt ;

Saatlik 11.65 TL Günlük 93.23 TL Haftalık 466.15 TL Aylık 2,020 TL

olması önerisini oylamaya sundu ve öneri ilk kez işçi, işveren ve hükümet taraflarının oybirliği ile kabul edildiği öğrenildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, " tüm tarafların oy birliği ile yeni asgari ücretin birlikte belirlenmesi bizim için memnuniyet vericidir. Türm tarafların uzlaşısı ile bir ilke imza atmaktan mutluluk duyuyor, katkı koyan İşçi Sendikaları Federasyon Başkanı ve ekibine, İşveren Sendikası temsilcisi ve üyelerine ve kamuda bize destek veren tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum." denildi.