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Asgari ücret 1 Şubat itibari ile geçerli

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Asgari ücret 1 Şubat itibari ile geçerli
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ersan Saner, Asgari Ücretin belirlenme sürecini açıklayarak, ilk kez tüm tarafların kabul ettiği bir rakamın uygulamaya girdiğini kaydetti.

"Değiştirilmiş şekliyle 22/1975 sayılı Asgari Ücretler Yasası’nın 8’inci maddesi uyarınca 5 işçi, 5 işveren ve 5 de devlet tarafını temsil eden üyelerden oluşturulan Asgari Ücret Saptma Komisyonu,  1 Şubat  2017  tarihinden geçerli olacak 2017   yılının ilk  asgari ücretini belirlemek amacıyla 2 Şubat 2017   tarihinde saat 10.00’da  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Toplantı Salonu’nda gerçekleştirdiği toplantı ile çalışmalarını tamamladığını duyurdu.

Komisyon toplantısına,  işveren tarafı adına Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası Başkan Vekili Mustafa Araoğlu ve İşçi tarafını temsilen Hür-İş Başkanı Yakup Latifoğlu katıldı.

Belirlenecek  yeni asgari ücretin 2 bin TL’nin üzerine çıkartılması için UBP-DP azınlık hükümetinin ve Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün destek verdiği belirtildi.

Tarafların görüşlerini sunmasından sonra, Komisyon, 1 Şubat 2017  tarihinden itibaren asgari ücretin brüt ;

Saatlik

11.65 TL

Günlük

93.23 TL

Haftalık

466.15 TL

Aylık

2,020 TL

olması önerisini  oylamaya sundu ve öneri ilk kez işçi,  işveren ve hükümet taraflarının oybirliği  ile  kabul edildiği öğrenildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, " tüm tarafların oy birliği ile  yeni asgari ücretin  birlikte belirlenmesi bizim için  memnuniyet  vericidir.  Türm tarafların uzlaşısı ile bir ilke imza atmaktan mutluluk duyuyor, katkı koyan İşçi Sendikaları Federasyon Başkanı ve ekibine, İşveren Sendikası temsilcisi ve üyelerine ve kamuda bize destek veren tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum." denildi.

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