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Asgari ücret ile ilgili son dakika gelişmesi! 2020 yılı asgari ücreti Türkiye'de belli oldu...

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Asgari ücret ile ilgili son dakika gelişmesi! 2020 yılı asgari ücreti Türkiye'de belli oldu...
Asgari ücret ile ilgili son dakika gelişmesi! 2020 yılı asgari ücreti Türkiye'de belli oldu...

2020 asgari ücret toplantılarının dördüncüsü ve sonuncusu bugün Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde başladı. Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Hükümetin asgari ücret teklifini açıkladı. 2020 yılı asgari ücreti 2324 lira olarak açıkladı.

2020 asgari ücret tespit komisyonun son toplantısı öncesi milyonlarca işçi bu sorunun cevabını merak ediyordu Teklifler son toplantı öncesinde netleşti. 39 yıl sonra ilk defa görüşmelere katılan DİSK 3 bin 200 talebinin arkasında olmakla beraber Türk-İş’in 2 bin 578 lira taban sınırını da destekliyordu. Patronları temsil eden TİSK ise AGİ’nin 200 lira asgari asgari ücretin ise 2 bin 262 lira olmasında ısrarcı oldu. Gözler ise bugün Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde yapılan asgari ücret tespit toplantısına çevrilmişti. 

 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un açıklamalarından notlar;

 

* Asgari ücret tespit komisyonumuzun ton son toplantısına hoşgeldiniz diyorum. Toplantımızın tüm çalışanlarımız ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Asgari ücret tespit çalışmaları beşer üyeyle temsil edildiği 15 üyeden oluşan bağımsız bir komisyon tarafından yapılmaktadır. Komisyonumuz ilk toplantısını 2 Aralık’ta yine bu salonda yapmıştı.

 

* Ben komisyon çalışmalarına sundukları değerli katkılardan dolayı Türk İş’e TİSK’e ve tüm kamu temsilcilerimize teşekkür etmek isterim. Biz her daim çalışmalarımızı istişare yoluyla, tüm tarafların görüşlerini göz önünde bulundurarak yürütmeyi önemsiyoruz. Sosyal adaleti pekiştirmeyi, işçilerimizi ve işverenleri birlikte korumayı, kayıtlı istihdamı artırarak çalışanlarımızın sosyal güvencesini sağlamayı, kaynaklarımızı da daha etkin kullanarak sürdürülebilir kalkınmayı temel önceliğimiz olarak görmekteyiz.

 

* 2002 yılında net 184 lirayı, 2019’da 2 bin 20 liraya yükseltmiş olduk. Reel olarak yüzde 142 artık sağlamıştık. Asgari ücreti konuşurken bizim hükümet olarak aldığımız her politikada herkese ulaşmayı da hedeflemekteyiz.

 

İŞTE 2020 ASGARİ ÜCRET RAKAMI

 

* Asgari ücreti belirlerken bu ücretin etkilemeyeceği tüm ekonomik dengeleri ve aynı zamanda toplumun tüm kesimlerini düşünmemiz gerekmekte. Bu sene de asgari ücret tespit komisyonumuz kararını oy çokluğuyla almış bulunmakta. Asgari ücret rakamlarını da açıklamak istiyorum.

Asgari ücret brüt 2943 lira, net 2 bin 324,70 lira olarak belirlenmiştir.

 

* Beklenen yıl sonu enflasyon oranı yüzde 12 olarak ön görülmekteydi. Beklenen yıl sonu enflasyon oranının üç puan artış sağlayarak, işçimizi enflasyona ezdirmeyeceğimizi sözümüzü tutmuş olduk. Şunu da belirtmek isterim.

 

KOMİSYON KARARI NASIL ALINIYOR?

Asgari ücret, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor. Bu komisyonda, işveren tarafını TİSK, işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türk-İş temsil ediyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

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