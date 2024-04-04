Aşırı süratliydi, makas atıyordu... 2 Kişiyi öldürdü, 2 kişiyi yaraladı!

Girne’de Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde meydana gelen ve 2 kişinin ölümü ve 2 kişinin yaralanması ile sonuçlanan kaza ile ilgili olarak tutuklanan araç sürücüsü Gökmen Güniken yoğun güvenlik önlemleri altında yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede olayla ilgili bulguları aktaran Polis Çavuşu Nadir Timuçin, 23 Mart 2024 tarihinde saat 17:00’de Girne’de Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde araç sürücüsü zanlı Gökmen Güniken’in yönetimindeki CS366 plakalı araç ile aşırı sürat ve dikkatsizlik ile birlikte önündeki YA147 plakalı araca makas atarken direksiyon hakimiyetini kaybederek aracın sağ tekerine çarptığını mahkemeye aktardı.

Polis çarpmanın etkisiyle aracın o esnada önce kaldırıma daha sonra kaldırım üzerinde bulunan tabela ve ağaca çarpmasının ardından, kaldırım üzerinde yaya olarak bulunan Cihan Yüksel, Büşra Yavuz ve Begüm Döşkaya’ya çarptığını söyledi.

Polis Çavuşu Timuçin, yaya Cihan Yükselin olay yerinde hayatını kaybettiğini, Büşra Yavuz ve Begüm Döşkaya’nın ilk olarak Girne Dr. Akçiçek Hastanesine, ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığını belirtti.

Polis, Yavuz’un daha sonra YDÜ Hastanesine sevk edilerek, yoğun bakıma alındığını belirtti. Polis ayrıca kazada zanlı ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan Mehtap Kutat'ın tedavilerinin Girne Akçiçek Hastanesinde yapıldığını ve ayak bileği kırılan Mehtap Kutat’ın tedavisinin ardından taburcu edildiğini belirtti.

Polis, zanlının 3 kez mahkemeye çıkarılarak, hakkında toplam 11 gün tutukluluk emri alındığını söyledi. Polis, bu süre zarfında YDÜ Hastanesi'nde tedavi gören Yavuz’un 1 Nisan 2024 tarihinde hayatını kaybettiğini belirtti.

Polis Çavuşu Timuçin, zanlı Güniken’e yapılan nefes testinde alkol olmadığını, kanında uyuşturucu olup olmadığının tespit edilmesi için kan alınarak tahlile gönderildiğini aktardı. Polis, yapılan analiz sonucu uyuşturucuya rastlanmadığını belirtti.

Polis, olay yerinde kaza anına ait kamera görüntülerinin incelendiğini ve araç sürücüsü Gökmen Güniken’in aşırı süratli bir şekilde öndeki araçlara makas atarak ilerlediğinin görüldüğünü söyledi. Polis, hız tespitiyle ilgili araştırmaların sürdüğünü kaydetti.

Polis, zanlının soruşturmanın geri kalan kısmına etki edemeyeceğini ifade ederek, ölen şahısların ailelerin tepkili olduğunu, işlenen suçun ciddi ve ağır olduğunu söyledi. Polis, zanlının can güvenliği ve davalarında hazır olması için tutuklu yargı talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Evren Mürsel, davaları hazırlanıncaya kadar zanlının 79 günü aşmayacak bir süreyle cezaevinde beklemesine karar verdi.