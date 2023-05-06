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Ay’ın karanlık yüzünde dev keşif

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Bilim insanları, Ay'ın karanlık yüzünde bulunan Aitken Havzası'nda dev bir yapı keşfetti.
Ay’ın karanlık yüzünde dev keşif

Indy100 sitesinin haberine göre, Hawaii Adası’nın 5 katı büyüklüğündeki dev yapı, Ay’ın Güney Kutbu-Aitken Havzası’nda gömülü bulundu.

Araştırmacılardan ABD’nin Baylor Üniversitesinde çalışmalarını sürdüren Peter James, söz konusu devasa yapının asteroit ya da magma okyanusunun kristalleşmesinden kaynaklanan oksitler sonucu oluşmuş metallerden meydana gelmiş olabileceğini belirtti.

James, dev yapıyı tarif ederken “Hawaii Adası’nın 5 katı büyüklüğünde bir demir yığınını alıp gömdüğünüzü düşünün. Tespit ettiğimiz yapı, aşağı yukarı böyle.” değerlendirmesini yaptı.

Söz konusu keşif, ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı’nın (NASA), Ay’ın yer çekimi haritasını çıkaran Grail uzay aracından alınan verilerin incelenmesi sonucunda ortaya çıktı. 

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