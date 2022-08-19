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Azerbaycan'ın kuzeyinde orman yangınları çıktı

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Azerbaycan, kuzey ve kuzeybatı bölgelerindeki orman yangınlarıyla mücadele ediyor.
Azerbaycan'ın kuzeyinde orman yangınları çıktı

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığından yapılan açıklamada, Guba, Şabran ve Haçmaz illerinde son 3 günde meydana gelen yangınlardan bazılarının söndürüldüğü, bazılarının kontrol altına alındığı belirtildi.

Çalışmaların hem dağlık arazilerde hem de yerleşim yerlerine yakın bölgelerde yürütüldüğü ifade edilen açıklamada, sıcak ve rüzgarlı hava koşullarının yangınların söndürülmesine engel oluşturulduğu kaydedildi.

Bakanlığa bağlı 600 personelin yer aldığı yangın söndürme çalışmalarında amfibi uçak ve helikopterler de kullanılıyor.

Yangınlarda can kaybının yaşanmadığı aktarıldı.

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