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B12 eksikliğinin belirtileri nelerdir? B12 hangi yiyeceklerde bulunur?

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B12, beyin ve sinir sistemimizin çalışmasında önemli rolü olan bir vitamin. Eksikliğinde unutkanlık, kansızlık, halsizlik gibi şikayetler görülebiliyor.
B12 eksikliğinin belirtileri nelerdir? B12 hangi yiyeceklerde bulunur?

Peki B12 eksikliği neden olur, B12 eksikliği belirtileri nelerdir, B12 içeren gıdalar hangileri? Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuğba Günal anlatıyor.

Kobolamin veya yakından tanıdığımız ismiyle B12, beyin ve sinir sistemi aktivitelerinde anahtar rol oynayan, suda çözünen bir vitamin.

Sinir hücrelerinin sağlıklı çalışabilmesi ve nöronlar arası iletişimin doğru sağlanabilmesi için vücutta yeterli miktarda B12 depolanmış olması önemli.

Depolanan B12 vitaminin doğru emilmesi ise sağlıklı bir mide-bağırsak çalışması sayesinde olur.

Mideden salgılanan bazı faktörler sayesinde besinlerdeki B12 emilir ve bu da ihtiyaç duyulan vitaminin ince bağırsaklar tarafınca vücutta kullanılmasını sağlar.

B12 vitamin eksikliği kimlerde görülür?

·       Yetersiz ve düzensiz beslenenlerde

·       Vegan veya vejeteryanlarda

·       Aşırı alkol ve kafein tüketenlerde

·       Sindirim sistemi ile ilgili operasyon geçirenlerde

·       Hamile ve emziren kadınlarda

·       Kronik rahatsızlığı olanlarda

·       50 yaş üzeri olanlarda

B12 eksikliğinde ne olur?

Eksikliğinden hızlı bölünen hücreler olan kemik iliği hücreleri ve bağırsak mukozası hücreleri etkilenir.

Temin edilmezse, megaloblastik anemi görülür.

Ayrıca, vücuttaki homosistein yükselir, bu da kalp damar hastalıklarına neden olabilir.

Aynı zamanda

·       İşlere karşı isteksizlik

·       Aşırı yorgunluk, halsizlik, enerji eksikliği

·       Uzun süre ishal veya kabızlık

·       Unutkanlık

·       İştah problemi gibi problemler kaçınılmaz olur.

B12 vitamini hangi yiyeceklerde bulunur?

B12 vitamini daha çok hayvansal gıdalardan, özellikle çimle beslenen kümes hayvanlarından sağlanır. 

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