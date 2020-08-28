  • BIST 1.107
  • Altın 461,123
  • Dolar 7,3349
  • Euro 8,6994
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKABakan Pilli: Toplam 1592 test yapıldı, 1 pozitif vakaya rastlandı,10 kişi taburcu edildi

Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Denktaş, DAÜ’yü Ziyaret Etti

» »
Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Serdar Denktaş, açıklanan verilere göre öğrenci sayısını korumuş olmanın memnuniyet verici olduğunu, ancak bu öğrencilerin adaya gelişinin nasıl sağlanacağı konusunda belirsizliğin devam ettiğini belirtti.
Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Denktaş, DAÜ’yü Ziyaret Etti

Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Serdar Denktaş, açıklanan verilere göre öğrenci sayısını korumuş olmanın memnuniyet verici olduğunu, ancak bu öğrencilerin adaya gelişinin nasıl sağlanacağı konusunda belirsizliğin devam ettiğini belirtti.


Denktaş, Doğu Akdeniz Üniversitesi’ni  ziyaret ederek Rektör Prof. Dr. Aykut Hocanın ile bir araya geldi.
Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Serdar Denktaş’ın seçim bürosundan verilen bilgiye göre, Denktaş, burada yaptığı konuşmada adanın ilk üniversitesi ünvanını taşıyan DAÜ’ni ziyaret etmekten mutluluk duyduğunu ifade ederek, seçim dönemi olsa da, ziyaretin aynı zamanda DAÜ’nün yeni yönetimine bir hayırlı olsun ziyareti olduğunu dile getirdi.

2-(1)-001.jpg


Öğrenci yerleştirme sınavı sonucu çıktığında KKTC’yi  tercih eden öğrenci sayısının geçen yıla göre bir artış göstermesinin memnuniyet verici olduğunu ancak bu öğrencilerin gelebilmeleri için yapılması gerekenler olduğunu ifade eden Denktaş: “ Bunu hükümetimizin acilen ele alması lazım. Çünkü başka bir nedenle öğrencilerin gelişi düşünülmeden uçak sayısının düştüğü bir ortamda yaşıyoruz şu anda. Ne yapacaklar, nasıl yapacaklar, bu öğrencilerin buraya gelmesi için nasıl imkânlar sağlamaktayız ülke olarak bunun üzerine hemen düşünülmesi gerekir “ dedi.


Denktaş,  kayıt yaptırarak fiilen gelecek eski ve yeni öğrencilerin yurt dışından, karantina imkânlarının nasıl sağlanacağının da düşünülmesi gerektiğini belirterek  “Üniversiteler ‘biz yaparız bu işi’ dedi doğru ama hangi binada, nasıl yapılacak ve bunun ortaya çıkaracağı mali yük bir anlamda nasıl karşılanacak?  Devlet üniversitelerimizin tümüne bu anlamda ek harcama yapmak zorunda olan üniversitelerimizin tümüne nasıl bir katkı koyacak?” diye sordu.


SENDİKALARA ZİYARET
Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Serdar Denktaş DAÜ ziyareti kapsamında sırasıyla DAÜ Personel Sendikası, DAÜ Akademik Personel Sendikası ve DAÜ Birlik ve Dayanışma Sendikası’nı da ziyaret ederek Yönetim Kurulu üyeleri ile görüştü.
Görüşmede adaylık vizyonu hakkında sendika üyelerine bilgiler veren Denktaş, Üniversite personeli ve akademisyenlerin pandemi döneminde yaşadıkları sorunlar hakkında bilgiler aldı.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • YDP, Yedikonuk Ve Büyükkonuk Köylerini Ziyaret Etti28 Ağustos 2020 Cuma 13:25
  • Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği: “Hotel ve Acentelere destek var, taşıyana niye yok?”28 Ağustos 2020 Cuma 13:16
  • Londra’dan Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne Yardım…28 Ağustos 2020 Cuma 13:13
  • Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Denktaş, DAÜ’yü Ziyaret Etti28 Ağustos 2020 Cuma 12:55
  • 28 Ağustos 2020 Cuma Tarım Dairesi Basın Bildirisi28 Ağustos 2020 Cuma 12:54
  • HP Genel Sekreteri Rogers: “Karantina uygulaması, halk sağlığını korumak için önemlidir”28 Ağustos 2020 Cuma 12:44
  • Babutsada limit üstü bitki koruma ürünü28 Ağustos 2020 Cuma 12:25
  • Erhürman: Her alanda reform gerekli28 Ağustos 2020 Cuma 12:12
  • Yunanistan'dan Mısır ile yapılan anlaşmaya onay ve yeni Navtex ilanı28 Ağustos 2020 Cuma 10:15
  • Dikkat elektrik kesintisi var!28 Ağustos 2020 Cuma 09:49
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti