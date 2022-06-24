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Bağımsızlık Yolu Yasa Önerisini Meclis Başkanlık Divanına Sundu

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Bağımsızlık Yolu Yasa Önerisini Meclis Başkanlık Divanına Sundu
Bağımsızlık Yolu Yasa Önerisini Meclis Başkanlık Divanına Sundu

Bağımsızlık Yolu Lefkoşa Bölge Sorumlusu Cansu N. Nazlı ve Parti Meclisi Üyesi Umut Ersoy'dan oluşan heyet, bugün KKTC Meclisi'ne ziyarette bulunarak Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe ile görüştü. Bağımsızlık Yolu temsilcileri parti hukukçuları tarafından hazırlanan Yanan Ormanların İmara Açılmasının Önlenmesi (Özel Kurallar) yasa önerisini meclis başkanlık divanına iletilmek ve milletvekillerinin bilgisine getirmek üzere Fazilet Özdenefe’ye takdim etti.

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Bağımsızlık Yolu temsilcileri hazırlanan yasa önerisinin doğaya ve ekosisteme duyarlı tüm milletvekillerinin kullanımına açık olduğunu yanan alanların rehabilitasyonuna fırsat vermek için bu yasanın meclisten geçirilmesinin önemini vurguladı.

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