Bakanlar Kurulu kararları açıklandı

Bakanlar Kurulu sözcüsü, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay'ın açıklamaları şöyle:



"Kuraklıktan zarar gören 8 bin civarında üreticiye yönelik olarak 66 milyon TL tutarında kuraklık tazminatı ödenmesiyle ilgili olarak karar üretildi. 30 milyonluk kısmı bu hafta içinde 1-2 gün içinde ödenmiş olacak. İhtilaflı olan arazilerin bu rakam içinden düşeceğini, eksik olanların da kesintilerinin düşeceğini özellikle vurgulamak istiyorum. Bu hafta yapılacak olan 30 milyon TL’lik ödemeyle birlikte verim kaybı ödeneği olarak dönüm başı 20 TL olarak ilave bir ödeme yapılması kararı üretildi.

Çalışma Bakanlığı bugüne değin yapılan denetimlerle ilgili olarak sonuçları kurul üyeleriyle paylaştı. Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı yatırımları gerçek maaş üzerinden yapmayanlar özel sektör çalışanlarının haklarının ihlal edildiği uygulamalar olduğu paylaşıldı. Önümüzdeki dönemde Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı yatırımlarını gerçek maaş üzerinden yapmayanlara yönelik kısa bir süre sonra bir taraftan geriye doğru ceza uygulaması, diğer yandan benzeri tedbirlerle yaptırım uygulayacağız. Çalışma Bakanlığı bu konuyla ilgili daha detaylı bir açıklamayı kamuoyuyla paylaşacak.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi’nin bina ve personel ihtiyacıyla ilgili bir karar verdi. Fiilen çalışmalarına başlaması için personel alımı ve bina bağlamında bir karar üretti.

Kanatlı kümes hayvancılığında önemli hastalıkların önlenmesi tüzüğü de onaylandı. Halk sağlığı açısından önemli bir tüzük olması hasebiyle Bakanlar Kurulu’nda sonuçlandırıldı.

Atık lastikler konusu da çözüme bağlandı. Atık lastiklerin alımının önlenmesine ve geri kazanımı ve ekonomiye kazandırılmasıyla ilgili kuralların da yer aldığı atık lastiklerin yönetimi tüzüğü de kabul edildi.

Bakanlar Kurulu, bir polis karakolunda tutuklu bulunan bir şahsın hayatını kaybetmesiyle ilgili olarak bir soruşturmacı atanmasıyla ilgili de bir karar vermiştir. İnsan hakları ihlallerinin önüne geçilmesi için polisin kendi içinde gerçekleşen, bir karakolda gerçekleşen ölüm hadisesiyle ilgili olarak gerçeğin ne olduğuyla ilgili objektif bir araştırma yapılması için bir soruşturmacı atanmasına karar verildi.

Kırsal kesim arsalarının alınmasıyla ilgili sözleşmelerle ilgili olarak döviz kuru sabitlemesi kararı üretildi. Kırsal kesim arsası verilen kişilerin ödemeleri gereken miktarın döviz cinsinden sabitlenmiş bir şekilde ödeme yapmaları ve bu şekilde bir ödeme kolaylığı sağlanması yönünde karar üretildi.

Bazı yabancıların taşınmaz mal satın almaları, bazı askeri bölgelerin askeri bölge statüsünden çıkarılması gibi kararlar da alındı. Detaylar ilgili bakanlıklarca kamuoyuyla paylaşılacaktır".