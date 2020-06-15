Bakanlar Sinirlenerek kürsüyü terk ettiler !...

KKTC Meclis Genel Kurulunda, muhalefet ile iktidar arasında sert tartışmalar yaşandı. Bugün gerçekleşen genel kurulda, muhalefetin sorularına muhatap olan Turizm Bakanı Ünal Üstel, konuşma yaptığı sırada kürsüyü terk etti.

Özel izin ile 13 kişinin 14 günlük karantina sürecine girmeden Ada’ya gelişi ve büyük gizlilik içerisinde Ada’yı terk etmesi ile ilgili tartışma devam ediyor. KKTC Meclis Genel Kurulunda konu ile ilgili açıklama yapan Turizm Bakanı Ünal Üstel yaşanan tartışma sonrasında Meclis kürsüsünü terk ederken, dinlemeyecekseniz, basın toplantısı yaptım, okuyun ve öğrenin dedi.

Konu ile ilgili olarak açıklama yaparken, 1 günlük karantina süresi ile ilgili olarak muhalefet milletvekilleri tarafından soru yağmuruna tutulan ve gelenlerin hangi karantina otelinde kaldığı sorulması üzerine bakan Üstel, karantina otellerini siz araştırın ve bulun dedi.

Meclis salonunda seslerin yükselmesi üzerine Bakan Üstel, gelenler teminat artırımı ile ilgili geldi. Dinlemeyecekseniz ben basın açıklaması yaptım. Basın açıklamasını okuyun ve oradan öğrenin diyerek kürsüyü terk etti.

Turizm Bakanı Ünal Üstel’den sonra Meclis Kürsüsünde konuşma yapan Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan’da muhalefet milletvekilleri tarafından sorulan sorulara sinirlenerek kürsüyü terk etti. Atakan, bildiğim konulara cevap verdim. Görev ve sorumluluğum dışındaki konulara cevap vermem. Ulaştırma Bakanlığı görev ve sorumluluğu dahilindeki sorulara içtenlik ile cevap veririm diyerek tekrar kürsüne gelerek sorulan sorulara cevap vermeye çalıştı.