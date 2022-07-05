Barçın: Asgari Ücret 10 bin 973 TL olmalı!

CTP Milletvekili Devrim Barçın, açıklanan enflasyon rakamlarına göre asgari ücretin 10 bin 973 TL olması gerektiğini duyurdu.

CTP Milletvekili Devrim Barçın, açıklanan enflasyon rakamlarına göre asgari ücretin 10 bin 973 TL olması gerektiğini duyurdu.



Sosyal medya hesabından açıklama yapan Barçın, şunları kaydetti:

‼️ 6 AYLIK ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI

-Tüketici Fiyatları Genel Endeksi'nde, Haziran HP'si %9.54, 6 aylık HP %56.76 ve yıllık HP'de %110.42 olmuştur.

- Yıllık Gıda Enflasyonu ise %126.92 olmuştur.

- Bu durumda, Ocak ayındaki Asgari Ücretin alım gücüne tekrardan ulaşabilmesi için Asgari Ücretin en az brüt 10.973 TL, net 9.546,5 TL olması gerekmektedir yasaya göre.