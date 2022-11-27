Barçın: Halk fahiş fiyatlar altında eziliyor

CTP Milletvekili Devrim Barçın, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın yasal yetkisini kullanmadığı için halkın fahiş fiyatlar altında ezildiğini belirtti.

Cumhuriyetçi Türk Partisi ( CTP) Milletvekili Devrim Barçın, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tam 1 yıl önce Kasım 2021'de ekmek (kg) fiyatının domates fiyatına (kg) oranı 1.7 iken bu oranın Kasım 2022'de 1.1 olduğuna dikkat çekti.

Halkın kilosu 30 TL’ye domates aldığına değinen Barçın, “Biraz daha kilosu, ekmekten daha paha olacak. Diğer taraftan kasapta 240 TL olan kıyma, büyük marketlerde 300 TL'ye çıkıyor” dedi.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın yasal yetkisini kullanmadığı için halkın fahiş fiyatlar altında ezildiğini belirten Barçın, konuyla ilgili açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“Bu sebepledir ki temel tüketim malları, etler, sebzeler vb. ürünler, denetimli mal ilan edilmeli ve bu malların satışındaki her aşamada uygulanacak azami kar oranı yasa gereğince Ekonomi Bakanlığı tarafından belirlenmelidir.”