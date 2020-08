Başbakan Ersin Tatar, güncel konularla ilgili Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) açıklamalarda bulundu.

Geçen hafta Ankara ve İstanbul’da yaptığı temasların ardından halkın yararına olacak somut sonuçlarla adaya döndüğünü aktaran Başbakan Tatar, pandemi hastanesinin yapımına yakında başlanacağını belirtti.

Başbakan Tatar, Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) yaptığı açıklamalarda, Maraş, Doğu Akdeniz’deki gelişmeler, dövizdeki artışa karşı yapılan çalışmalara ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

“ANKARA’DAN HALKIN YARARINA OLACAK SOMUT SONUÇLARLA DÖNDÜM”

Geçen hafta İstanbul’da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da da Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmelere değinen Başbakan Tatar, birçok önemli konuda değerlendirmelerde bulunduklarını aktardı.

“Herkesin bildiği üzere koronavirüs salgını nedeniyle çok önemli bir süreçten geçiyoruz. Bu salgın tüm dünyada bir yandan sağlık sorunlarını alabildiğince artırmış diğer taraftan ekonomileri derinden sarsmıştır. Modern globalleşen dünyada daha böylesi görülmediğinden ve riskin halen devam etmesi nedeniyle tüm dünyada bir belirsizlik hakimdir” diyen Tatar, “Bu durumda bizim mücadele için başvuracağımız iki unsur vardır. Birincisi halkımız, iç dinamiklerimiz ikincisi ise yegane destekçimiz Türkiye” ifadesini kullandı.

Doğu Akdeniz’de meydana gelen gelişmelerin de çok kritik bir hal aldığını söyleyen Tatar, “Rum-Yunan ikilisi haklarımızı gasp etmek için yeni yeni ittifaklar kuruyor ve Türkiye’nin bizim karşımıza Avrupa Birliği’ni çıkarmaya çalışıyor” dedi.

Türkiye’den kaynak akışının etkin şekilde süreceğini kaydeden Tatar açıklamasına şöyle devam etti:

“Bütün bu gelişmeleri Ankara ve İstanbul’da Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Oktay ve Dışişleri Bakanı Sayın Çavuşoğlu ile ele aldık. Sonra da Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’la İstanbul’da bir değerlendirmede bulunduk. Temaslarımdan, Kıbrıs Türk Halkının yararına olacak somut sonuçlarla döndüm ve son derece memnunum.

“KAYNAK AKIŞI ETKİN ŞEKİLDE SÜRECEK”

Bir kere imzaladığımız ve KKTC’ye 2.3 milyar TL kaynak aktarılmasını ön gören 2020 yılı ve Türkiye-KKTC Mali ve İktisadi İşbirliği protokolünün uygulanmasına ivme kazandırılacaktır. Yani kaynak akışı etkin bir şekilde sürecek, yapılması tasarlananlar yapılacaktır.

Bu yıl sonuna dek 100 yataklı ileri teknoloji ile donatılmış bir pandemi hastanesi yapılacaktır. Anamur-Geçitköy hattı onarılarak gelecek aydan itibaren yeniden KKTC’ye su verilecektir. Sondaj çalışmaları devam ettirilerek Doğu Akdeniz’deki meşru hak ve çıkarlarımızın korunması konusundaki ortak kararlılığımız fiilen ortaya konulacaktır. Bizim hükümet olarak kapalı Maraş’ın en kısa sürede açılmasına yönelik olarak yürüttüğümüz çalışmalar hızlandırılacaktır. Her halde bunların her birinin bizim için öneminin herkes farkındadır.”

“PANDEMİ HASTANESİNİN YAPIMINA ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE BAŞLANACAK”

Başbakan Ersin Tatar, 100 yataklı pandemi hastanesinin yapımına önümüzdeki günlerde başlanacağını da belirtti.

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu binasının arkasında yapılacak olan 500 yataklı yeni hastane projesinin içine 100 yataklı pandemi hastanesinin de alındığını ifade eden Tatar, “Koskoca bir hastane oradan ortaya çıkacak. Pandemi hastanesi geniş bir alan tutacak ve en son teknoloji ürünü sağlık araç-gereci ile donatılacak. Lütfen herkes bunun önemini iyi düşünsün” dedi.

Buna ek olarak Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Ayaktan Tanı Merkezi’ni 50 yataklı bir pandemi kliniği haline dönüştürüldüğünü hatırlatan Tatar, bu iki unsurun sağlık alanındaki hizmetlerin daha ileri taşınmasına çok ciddi yararlar sağlayacağını bildirdi.

Tatar, “Bana verilen bilgiye göre, Pandemi hastanesi 2 ayda bitecek. Bu hastanenin yapımına başlanmasıyla birlikte 500 yataklı yeni Devlet Hastanesi’nin yapımı da başlamış olacak. Dolayısıyla orada büyük bir adım atılmış olacak” ifadesini kullandı.

1 Temmuz’da başlayan açılım sürecinin üzerinden yaklaşık 40 gün geçtiğine, bunun az bir süre olmadığına dikkat çeken Tatar, şu anda ülkede toplam 28 vaka bulunduğunu ancak bunların hiç birinin yoğun bakımda olmadığını söyledi.

“ORTADA BİR BAŞARI VAR, KİMSE BUNU GÖZ ARDI EDEMEZ”

Tatar; “1 Temmuz’da yapılan test sayımız 40 bin civarında idi şimdi 82 bini bulduk. 108 vakamız vardı 169’a çıktık. Yani 61 yeni vaka ortaya çıktı toplamda ama bunlardan 37’si negatife döndü. Yani bu açılım sürecinde de iyi gidiyoruz. Bazılarının felaket tellallıkları yine boşa çıkıyor. Türkiye Tabipler Birliği Başkanı geçen gün yaptığı bir açıklamada, KKTC’nin çok iyi gittiğini, ibretle izlediklerini, Avrupa’da bu işi ciddiye alan ülkeler gibi davrandığımızı söyledi. Evet, ortada bir başarı vardır ve kimse bunu göz ardı edemez.” dedi.

“MASKE, SOSYAL MESAFE VE TEMİZLİK ÖNEMLİ”

“Bu başarı hem hükümetimizin hem de sağlık çalışanlarımızın, halkımızın başarısıdır ama devam etmesi için kurallara uymaya devam etmeliyiz” diyen Başbakan Ersin Tatar, ‘maske, sosyal mesafe ve temizlik’ konularına özellikle dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Tatar, “Ceza falan getirilmeden herkes bunlara titizlikle uyarsa başarımız devam edecektir. Özellikle maske konusuna lütfen gereken önemi verelim” şeklinde konuştu.

“DOĞU AKDENİZ’DEKİ GELİŞMELER ÇOK YAKINDAN VE CİDDİ ŞEKİLDE TAKİP EDİLİYOR”

Başbakan Tatar, Yunanistan ile Mısır’ın imzaladığı anlaşma, ABD ve Rum Kesimi arasındaki askeri işbirliği ile Doğu Akdeniz’deki gelişmeleri de değerlendirdi.

“Şunu belirtmeliyim bu konular çok yakından, ciddi bir şekilde takip ediliyor. Bir kere Yunanistan’ın Doğu Akdeniz’le bir bağlantısı yoktur. Zorla bir şeyler yapmaya kalksalar da geçersizdir” diyen Tatar şu açıklamalarda bulundu:

“Rum-Yunan ikilisi, İsrail ve Mısır ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar boşunadır; Kimse bu bölgede Türkiye’yi dışlayarak, KKTC’yi yok sayarak, Kıbrıs Rum tarafını adanın bütününün egemeni gibi kabul ederek bir yere varamaz.

Avrupa Birliği zaten Kıbrıs Rum tarafını tek başına üye yapmakla Kıbrıs konusunu daha da çıkmaza sokmuşken şimdi yaptıklarına yeni hatalar ekleyerek sorunun çözülmesini daha da zorlaştırmaktadır.

Kıbrıs Türk Halkı bu adada Rumlar kadar hak sahibidir. Bunu göz ardı edenler dün ve bugün olduğu gibi yarın da hüsrana uğrayacaklardır.

ABD’nin yaptığı da son derece hatalıdır. Bizim önerilerimiz, Türkiye’nin iyi niyetli yaklaşımları dikkate alınmadan Rum tarafına yardım etmek asla barışa ve anlaşma koşullarının oluşmasına olumlu etki yapmaz.

Ben bir kez daha Rum tarafına hidrokarbon kaynakları konusunda ortak bir komite kurma önerisi yapıyorum. Umarım dikkate alırlar.”

“40 YILDIR KAPALI OLAN BİR KENTİ İNSANLIĞA, ÜLKEMİZE, KIBRIS’A KAZANDIRACAĞIZ”

Başbakan Tatar, Maraş mümkün olan en kısa sürede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti idaresinde 1974 öncesi yasal hak sahiplerine, sakinlerine açılacağını sa söyledi.

“Bu aşama aşama olacak elbette çünkü koskoca bir bölgeyi birden bire ve bir bütün olarak layıkıyla açmak kolay değildir” diyen Tatar, bunun için Başbakanlık’taki çalışmaları daha da yoğunlaştırdıklarını, Dışişleri Bakanlığının da bir çalışması olduğunu belirtti.

Tatar, “Türkiye ile de tam bir uyum içinde, dünyaya, ilgililere, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne de konuyu anlatarak bir açılım yapacağız. 40 yıldır kapalı olan bir kenti, insanlığa, ülkemize, Kıbrıs’a kazandıracağız. Bunun hem siyasi, hem de sosyo-ekonomik yararları olacağı nettir. Kıbrıs konusu, ekonomik durumumuz bu açılımla başka bir noktaya doğru ilerleyecektir inancındayım” dedi.

DÖVİZDEKİ YÜKSELİŞE KARŞI ATILACAK ADIMLAR

Başbakan Tatar, dövizdeki yükselişe ve hükümetin bu konuda atmayı planladığı adımları da değerlendirdi.

Geçen haftaki bakanlar kurulu toplantısında konunun ele alınmaya başlandığını kaydeden Tatar, Maliye ve Ekonomi bakanlıklarının çalışmalara başladığını kaydetti.

Tatar, “Mutlaka ve mutlaka halkımızın yararına ne yapabilirsek onları yapacağız. Hayat pahalılığı ödenmeye devam edilecektir. Özel sektör çalışanının, esnafın, tüccarın, sanayicinin tarım kesiminin istemleri, beklentileri de elbette gündemimizdedir” ifadesini kullandı.

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SÜRECİ…

Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin sürece de değinen Başbakan Tatar, çok kritik bir dönemde, can alıcı sorunlar yaşanırken 11 Ekim’de önemli bir seçim yapılacağını ifade etti.

“Kıbrıs konusundaki gelişmeler ve Rumların tutumu ortadadır. Ekonomik durum bellidir. Türkiye ile yapılan, yapılması planlanan işler, atılacak adımlar vardır.” Diyen Tatar, “Halkımız bütün bunları enine boyuna düşünerek sağlıklı bir karar vermek durumundadır. Ben halkımızın doğru karar vereceğine, özgür iradesi ile gerçekçi, ülkenin ihtiyacı olan kararı ortaya çıkaracağına gerçekten inanıyorum. Ama tabii ki bu süreç dostça, kardeşçe, uygarca yaşanmalıdır. Biz bunun için her zaman olduğu gibi elimizden gelen ne varsa yapacağız.” şeklinde konuştu.

“SOSYAL MEDYA İNSANLARLA DAHA DA KAYNAŞMAMI SAĞLIYOR”

Başbakan Tatar, yoğunluğa ve çok çalışmaya alışkın olduğunu, bununla birlikte sosyal medyadaki paylaşımlarının çok sevdiği insanlarla daha da kaynaşmasını sağladığını bildirdi.

“Binlerce, on binlerce kişi tanıyorum ve sosyal medya onlarla bağlarımı daha da sürekli, daha da canlı tutuyor” diyen Tatar, fotoğraf çekmek de hoşuma gidiyor. Hem beni dinlendiriyor, hem de kanaatimce ülkemizin güzelliklerini herkese hatırlatmamıza, göstermemize katkı sağlıyor. Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar Vakfı için bir sergi açtım inşallah devam ettireceğim. Ayrıca herkesi fotoğraf çekmeye ülkemizin her türlü güzelliğini yansıtmaya davet ediyorum. Güzel bir uğraştır” şeklinde konuştu.

Sporu da çok sevdiğini söyleyen Tatar, “Ne kadar geç yatarsam yatayım sabah erken kalkıp sporumu yapıyorum” dedi.

Fırsat buldukça spor karşılaşmalarını izlediğini de kaydeden Başbakan Tatar, “Geçen geceki Yenicami- Mağusa Türk Gücü Kıbrıs Kupası final maçında sahada idim. Yenicami kazandı ve kupa şampiyonu oldu. Yenicami Kulübü eski Başkanı ve taraftarı olarak tabii ki sevindim. Yenicami’yi de lig şampiyonumuz, güzide kulübümüz Mağusa Türk Gücü’nü de bir kez daha başarılarından dolayı kutlarım. Spor sağlıktır. Spor, dostluk ve kardeşliktir. Spora da gereken önemi hepimiz vermeliyiz” ifadesini kullandı.