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Başbakan Tatar: Güney Kıbrıs’ta çalışan KKTC vatandaşlarının işlerine dönebilmeleri adına temaslar başlattık

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Başbakan Tatar: Güney Kıbrıs’ta çalışan KKTC vatandaşlarının işlerine dönebilmeleri adına temaslar başlattık
Başbakan Tatar: Güney Kıbrıs’ta çalışan KKTC vatandaşlarının işlerine dönebilmeleri adına temaslar başlattık

Başbakan Ersin Tatar, Güney’de çalışan yaklaşıl 2 bin kişiyi temsilen oluşturulan grubu kabul ederek görüştü.

Grup adına konuşan Derviş Bilge, Güney Kıbrıs’ta çalışan yaklaşık 2 bin kişinin iki aydan fazladır pandemi nedeni ile sınır kapılarında zorlu yaşadıklarını kaydederek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde hayatın yavaş yavaş günlük akışına dönmeye başladığını ancak Güneyde çalışanlar olarak kendilerinin bu çerçeveye dahil olmadıklarını belirtti.

“Bizlerin devletimizden beklentimiz, kapılarla ilgili geçişlerin sağlık kontrolleri başta olmak üzere sağlanarak, bizlerin işimize gitmesinin ve işimizi kaybetme riskini ortadan kaldırılması için gerekli çalışmaların yapılmasıdır” diyen Bilge, Başbakan Tatar’a hassasiyeti nedeniyle teşekkür etti.

Başbakan Ersin Tatar da, hükümet olarak bu konuyu değerlendirdiklerini söyleyerek, pandemi nedeni ile ülkede sağlık adına alınan tedbirlerin olduğunu ancak Güney ile alakalı başka bir durumun olmadığını söyledi.

Tatar,“Sadece pandemi dolayısı ile kapılarda sıkıntılar olmuştur. Hatırlarsanız Rum tarafından kaynaklı bazı kapılar kapanmıştı. Ama biz her zaman diyalog içerisinde olmayı ve günü geldiğinde de kapıların tekrar açılması ve sizlerin de işlerine gidebilmesi için o şekilde bir anlayış geliştirmeliyiz. Şuanda görülüyor ki bizde son bir aydır on binlerce yapılan teste rağmen pozitif vaka yoktur. Dolayısı ile normalleşme sürecine süratle başlamış bulunmaktayız.” dedi.

Başbakan Tatar, Güney Kıbrıs ile karşılıklı bir irtibat kurulması düşüncesinde olduklarını da kaydederek, bu konuda Sağlık Bakanı Ali Pilli’ye yetki verdiğini söyledi.

Tatar,“Bu yönde ben Sağlık Bakanına yetki verdim. Dedim ki sen muhatabınla ve bazı yetkili kişilerle temas kurmaya çalış. Aynı şekilde Dışişleri Bakanımız Kudret Özersay da Birleşmiş Milletlere aracılığıyla temas kurabilir” dedi.

Başbakan, çok uzun olmayacak bir süreçte tüm bu girişimlerin değerlendirilerek, Güney’de çalışan vatandaşlarında mağduriyetine son verilebileceğini vurguladı

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