Başbakan Tatar’dan yazar kızına destek

Canev Tatar’ın ikinci çocuk kitabı Kalbindeki Cesaret, Altın Yayınları tarafından yayınlandı. Tatar, ikinci kitabı için 38'inci İstanbul Kitap Fuarı'nda imza günü düzenlendi.
Fuarın ziyaretçilerinden birisi de Başbakan Ersin Tatar’dı. Başbakan Tatar, kızını bu özel günde yalnız bırakmadı.
Başbakan Tatar, burada Milli Eğitim Bakanlığı Kültür Dairesi'nin kitap ve sanat standlarını inceledi. Tatar, Kültür Dairesi Müdürü Kerim Akpolat'tan bilgi aldı ve ve fuara katılan Kıbrıslı Türk yazarlarla sohbet etti.
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