‘Basın emekçilerinin hak ve menfaatlerinin korunması ile daha iyi şartlarda çalışabilmelerinin sağlanmasının takipçisi olacağım’

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Dünya Basın Özgürlüğü Günü” dolayısıyla mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, 1991 yılında Birleşmiş Milletler tarafından “Dünya Basın Özgürlüğü Günü” olarak kabul edilen 3 Mayıs tarihinin, ülkemiz için de büyük önem arz etttiğşni kaydederek, basın özgürlüğü kavramının, etik sınırları korunduğu sürece ve kişilerin haksız yere hak ve menfaatlerine halel getirmediği sürece önemli olduğunu ve ülkelerin çok sesliliğini sergilediğini söyledi.

Gelişen teknolojiler sayesinde, gerek yazılı basında gerekse sosyal medya ve internet sitelerinde çok daha hızlı ve daha fazla imkanlar ile basın ve yayın organlarının fevkalade önemli iletişim imkanları elde ettiğinin altını çizen Cumhurbaşkanı, “Tüm bunlar medya mensupları için bir nimet ve sevindirici gelişmelerdir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bu imkanlara sahip olması devletimizin geleceği bakımında büyük bir hizmettir” dedi.

Tatar mesajında, “Basın emekçilerinin hak ve menfaatlerinin korunması ile daha iyi şartlarda çalışabilmelerinin sağlanmasının takipçisi olacağımın bilinmesini isterim. Bu bağlamda, işini gazetecilik ilkeleri temelinde yapan tüm basın mensuplarımızın “Dünya Basın Özgürlüğü Günü”nü kutlar, gece gündüz demeden vermiş oldukları emekler için kendilerine teşekkür ederim” ifadelerine yer verdi.