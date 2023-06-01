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Basketbol Büyük Kadınlar Ligi Cumartesi İskele’de başlıyor

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Basketbol’da Kadınlar ligleri heyecanı yaşanıyor.  Uzun bir aradan sonra KKTC Basketbol Federasyonu tarafından “Büyük Kadınlar Açılış Kupası” sonrasında kadınlar ligi için de harekete geçildi.
Basketbol Büyük Kadınlar Ligi Cumartesi İskele’de başlıyor

Basketbol Büyük Kadınlar Ligi İskele’de başlıyor

Basketbol’da Kadınlar ligleri heyecanı yaşanıyor.  Uzun bir aradan sonra KKTC Basketbol Federasyonu tarafından “Büyük Kadınlar Açılış Kupası” sonrasında kadınlar ligi için de harekete geçildi.

Basketbol Büyük Kadınlar Ligi 3 Haziran Cumartesi günü  İskele’de düzenlenecek maçlar ile başlıyor. Basketbol Büyük Kadınlar Ligi’ne Caesar L. Gençler Birliği, Marmara Spor Kulübü, DAÜ ve Akdeniz Spor Birliği katılıyor.

 

Cumartesi günü tüm maçlar İskele’de Spor Salonu’nda oynanacak.

Program şöyle;

Açılış maçı Saat 16:00  Caesar L. Gençler Birliği -Marmara Spor Kulübü

2. maç ise Saat 18:00’de DAÜ ve Akdeniz arasında oynanacak.

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