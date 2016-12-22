Başsavcılık ile Türkiye Yargıtay öyle diyor !..

TKP’nin BDH ile birlikte fesh edilmesi, sonrasında da TDP’nin kurulması olayını dün gibi hatırlarım. O zamanlar Ortam Gazetesinin Genel Müdürlüğünü yapıyordum. TDP’nin kuruluşu ile ilgili birçok görüşme bu nedenle benim odamda gerçekleşmişti. Bu görüşmelerin başını o günlerde Çakıcı çekiyordu. İyi bir görüşmeci olduğunu kabul etmem gerekir. Sonuç itibarı ile o günlerde tuttuğunu kopartarak, TKP ile BDH fesh edilmiş ve TDP doğmuştu.

Eski günleri geride bırakarak günümüze geldiğimiz zaman, TDP’de yaşanan bazı tartışmalar sonrasında bir kısım üye tekrar TKP’yi kurmak için kolları sıvadı. Müracaatlar yapıldı. Hatta Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün bilgisi dâhilinde, İçişleri Bakanlığında bir müracaatın çekmeceye konarak bekletildiği ve diğer müracaatın hayata geçirildiği bile öne sürüldü.

Neyse, onları geçtim. Dün Kıbrıs Sözcü İnternet Gazetesinde, Başsavcılığın yazısına atıfta bulunarak TKP’nin bir başka deyişle Toplumcu Kurtuluş Partisinin, Türkiye’de de ayni isimde bir başka parti olduğu gerekçesi ile kurulamayacağı yönünde bir haber yaptım. Haber sonrasında, Meclisteki duruşunu, çıkışlarını beğeni ile izlediğim sevgili Mehmet Çakıcı telefon ile beni aradı. Haberin doğru olmadığını, Türkiye’deki Toplumcu Kurtuluş Partisinin ismini Toplumcu Komünist Partisi olarak değiştirdiğini önüne 1920 sayısının konulduğunu dile getirdi.

Haberin doğru olmadığını belirtirken, kurulmakta olan bir partiye de böylesi bir haberin büyük zarar verdiğine vurgu yaptı. Bir başka deyişle beni yalan veya asparagas haber yapmakla suçladı.

Şimdi eğri oturalım ve doğru konuşalım. Bir defa haberin kaynağında yer alan Başsavcılık yazısında, biz Savcılık olarak www.yargitaycb. Gov. Tr internet sitesine baktık. Yargıtay’ın sitesinde Toplumcu Kurtuluş Partisi diye bir parti var. İçişleri Bakanlığı olarak sizde araştırın. Bunun doğru olması halinde böyle bir partinin KKTC’de kurulamayacağı hukuken mümkün değil deniyor. Şimdi birilerine bu durumda biz şişirme haber mi yapmış olduk diye sormak gerekmez mi?

Neyse Başsavcılık araştırma yapar da bizim elimiz armut mu toplar diyerek, bir araştırma da biz yaptık. Toplumcu Kurtuluş Partisi isimli partinin internet sitesine girdik. Sitede, yeni Toplumcu Kurtuluş Partisi ibaresi bütün haşmeti ile yer alırken, logosunda da 1920 TKP bulunuyordu.

İnternet Sitesinde de günün son haberleri de yer almaktaydı. Örneğin Rus Büyükelçisine suikast haberi de manşetten veriliyordu. Bu parti cismini değil ama ismini Toplumcu Komünist Partisi olarak değiştirmişse internet sitesini neden hala daha Toplumcu Kurtuluş Partisi olarak devam ettiriyor?

Ayrıca, Yargıtay’ın ( http://www.yargitaycb.gov.tr/sayfa/faaliyette-olan-siyasi-partiler/1170 ) sitesine de girdim. Orada da ilginçtir Toplumcu Kurtuluş Partisi yazıyordu. Açıklama kısmında da kuruluş 7.2.12 olarak gösterilirken, Başkanının da Şener Ataş olduğu belirtiliyordu. Adresi de SELANİK CADDESİ LİMONCU İŞ HANI NO:23 DAİRE:17 KAT:5 KIZILAY/ANKARA olarak veriliyordu.

TKP kurulur veya kurulmaz bu beni fazla ırgalamaz. Ben elimdeki belgelere göre haberi yaparım. En güvenilir kurum olarak gördüğüm Başsavcılık ve Türkiye Yargıtay’ının belgelerini esas alırım.

Asparagas haber yaptın denmesi inanın beni hiç mi hiç ırgalamaz. İnanın kulağımın arkası bile terlemez.