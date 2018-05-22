BBP'de isyan çıktı! Başkanlık Divanı toplanıyor İttifak'tan çekiliyor mu?

AK Parti'nin listesinde beklediklerini bulamayan BBP'liler isyan etti... Sadece Genel Başkan Destici'nin seçilebilecek yerden aday yapılması "satışa geldik" isyanına yol açtı... Başkanlık Divanı bugün toplanıyor... Cumhur İttifakı'ndan çekilme tartışılacak...

AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nda yer alan Büyük Birlik Partisi (BBP), YSK'ya sunulan vekil listesinde aradığını bulamayınca ittifaktan çekilmeyi gündemine aldı. Son dakika bilgisine göre BBP Başkanlık Divanı bugün olağanüstü toplanıp adaylıklardan çekilmeyi tartışacak.

SADECE DESTİCİ 'SEÇİLEBİLİR' YERDEN ADAY... Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre, Cumhur İttifakı'na AK Parti listelerinden dahil olan BBP'de huzursuzluk hakim. Listede 'seçilebilir' yere sadece parti lideri Mustafa Destici'nin konulması partide tepkilere neden oldu. Partililer, Destici dışındaki BBP'li adayların AK Parti listelerinde 'seçilebilir yerden' gösterilmediği görüşünde.

"SIRA DEĞİŞTİRİLSİN YA DA..." BBP Başkanlık Divanı bugün olağanüstü toplanıp adaylıklardan çekilmeyi tartışacak. Divan'da; AK Parti'ye, BBP adaylarının sıralarının değiştirilmesinin teklif edileceği, kabul görmemesi halinde de adaylıkların geri çekilmesinin masaya yatırılacağı öğrenildi.

'SAADET PARTİSİ KADAR OLAMADIK, HEMEN TESLİM OLDUK'... Rahatsızlığı doğrulayan bir genel merkez yönetici, "Sıralamanın düzeltilmesi talebi çok yüksek, mevcut listeyi kabullenen yok. Tabanda büyük infial var. Yönetime kırgınlık ve kızgınlık hakim. Saaadet Partisi kadar olamadık. Hemen teslim olduk. Bir tek başkan (Destici) kesin seçilecek yerde. Oyuna, satışa geldik" diye konuştu.

'DESTİCİ KONUSUNDA HATA YAPMIŞIZ...' Aynı yetkili, AK Parti ile yapılan ittifak görüşmelerinde tek yetkili olarak Mustafa Destici'yi görevlendirdiklerini hatırlatarak 'Hata yapmışız' yorumunda bulundu. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Ankara 2. bölge 1. sıradan aday gösterildi.

BBP'DEN AK PARTİ LİSTESİ'NE 18 İSİM GİRDİ... AK Parti'nin milletvekili aday listesinde BBP'li 18 isim bulunuyor. AK Parti listesinden aday gösterilen BBP'lilerin isimleri ve sıralamaları şöyle: BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Ankara 2. bölge 1. sıradan, BBP Genel Başkan Yardımcıları Remzi Çayır Diyarbakır 7. sıradan, Ahmet Yelis Bursa 2. bölge 7. sıradan, Yaşar Sayan Sivas 5. sıradan, Ali Keser 6. sıradan ve Ahmet Gürhan İzmir 1. bölge 8. sıradan milletvekili adayı gösterildi.

BBP Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Üyeleri Ahmet Namık Akdoğan Eskişehir 5. sıradan, Mustafa Arabul İstanbul 2. bölge 20. sıradan, Osman Tüfekçi Kocaeli 10. sıradan ve BBP Kurucular Kurulu Üyesi Mustafa Semerci Denizli 6. sıradan milletvekili adayı olarak listelerde yer buldu.

BBP İstanbul İl Başkanı Mustafa Mican İstanbul 1. bölge 23. sıradan, BBP Gaziantep İl Başkanı İhsan Kaya Gaziantep 11. sıradan, BBP Kayseri İl Başkanı Ali Saraçoğlu Kayseri 8. sıradan, BBP Konya İl Başkanı Osman Seçgin 14. sıradan, BBP İzmir İl Başkanı Erdem Öksüz İzmir 2. bölge 8. sıradan aday gösterildi.

Ayrıca, AK Parti'nin YSK'ye iletilen aday listesinde, eski Alperen Ocakları genel başkanları Tuna Koç Ankara 3. bölge 7. sıradan, Ahmet Tarık Sarı Aydın 6. sıradan ve Oya Eren ise İstanbul 3. bölge 25. sıradan aday oldu.