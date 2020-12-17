BEAL Öğrencileri Bu Yıl Da Paylaşımı Artırdı

LTB Başkanı Mehmet Harmancı da Bülent Ecevit Anadolu Lisesi’ni ziyaret ederek hem kampanya ile ilgili okul müdürü Sibel Karakaya’dan bilgi aldı hem de 10 Science sınıfı öğrencileriyle sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde sohbet etti.

Başkan Harmancı, BEAL’in geleneksel hale getirdiği etkinlik sonrasında toplanan gıdaları Paylaşım Mutfağı’na aktarmalarının dayanışma ruhunun önemli bir göstergesi olduğunu söyledi. Başkan Harmancı liseli öğrencilerin her gün 280’den fazla ihtiyaçlı bireye bir öğün sıcak yemek sağlayan mutfak için göstermiş oldukları dayanışmanın hem bugün hem de geleceğe daha umutla bakmayı sağladığını da sözlerine ekledi.

