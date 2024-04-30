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Hız yine ilk sırada… 458 sürücü rapor edildi

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Ülke genelinde dün trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 2 bin 162 araç sürücüsü kontrol edildi.
Hız yine ilk sırada… 458 sürücü rapor edildi

Polisten verilen bilgiye göre, çeşitli trafik suçlarından dolayı toplam 458 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı, 2 sürücü tutuklandı ve 28 araç trafikten men edildi.

Rapor edilen trafik suçları ise; 252’si yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 3’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 5’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 42’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 9’u emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 17’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 7’si sigortasız araç kullanmak, 3’ü aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırmak ve 120’si diğer trafik suçlarından oluşuyor.

 

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