Belarus’tan korkutan açıklama: Birkaç güne taktik nükleer silahlar gelecek

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, Moskova'nın öne çıkan müttefiklerinden biri olan Belarus lideri Lukashenko'dan açıklama geldi.

Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukashenko, Rusya’nın taktik nükleer silahlarının “birkaç gün” içinde, yani daha önce açıklanan tarihten daha erken bir tarihte Belarus topraklarına konuşlandırılacağını açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 9 Haziran’da yaptığı açıklamada tesislerin 7 ila 8 Temmuz’da hazır olmasının ardından Belarus’a taktik nükleer silahlar konuşlandırmaya başlayacaklarını açıklamıştı.

Belta haber ajansında yer alan habere göre Lukashenko Belarus’un silahları almaya hazır olduğunu açıkladı.

Lukashenko “Her şey hazır. Birkaç gün içinde istediğimizi alacağımızı düşünüyorum, hatta biraz daha fazlasını alacağız” dedi.

Putin, Mart ayında Belarus’a nükleer silahlar konuşlandırma konusunda anlaştıklarını açıklamıştı.