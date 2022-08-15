  • BIST 2.870,37
  • Altın 1032.215
  • Dolar 17.9569
  • Euro 18.3787
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAÇocuğunuza doğru yaklaşım önerileri!

Belediyede örgütlü sendikalar, Meclis önünde açıklama yaptı

» »
Belediyelerde örgütlü sendikalar, Cumhuriyet Meclisi önünde, "belediyeler reformu"nda sadece belediyelerin birleştirilmesine karşı olduklarını yinelerken, Meclis önünde sendikaların yanına giderek açıklama yapan İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler ise 51/95’in
Belediyede örgütlü sendikalar, Meclis önünde açıklama yaptı

yani Belediyeler Yasası'nın teknik çalışmasına bugün başlanacağına vurgu yaptı.

Belediyede örgütlü Dev-İş ve Bes, Cumhuriyet Meclisi önünde basın açıklaması yaptı. 

AŞAM: SADECE SAYILAR ÜZERİNDEN GİDİLMESİNİ KABUL ETMEYECEĞİZ

Dev-İş Genel Başkanı Koral Aşam, "belediye reformu" olarak adlandırılan yasanın Meclis Genel Kurulu'na sadece sayılar üzerinde gitmesi halinde bunu kabul etmeyeceklerini söyledi. 

Belediye bütçeleini alıp kendi bütçelerine sevk eden hükümetlerin belediyelerin bugünkü yapısının ana nedeni olduğunun altını çizen Aşam, "Sendikalar olarak, belediye personellerinin kaos ortamına düşmemei için elimizden geldiğince baskı unsuru olmaya devam edeceğiz" dedi. 

YALINKAYA: ANAYASAL SIKINTILAR VAR

BES Başkanı Mustafa Yalınkaya ise yaptığı açıklamada yapılmak istenen değişiklikte Anayasal sıkıntılar olduğunu belirtti. 

"Kamuoyunun gözünde bir yanıltma var. Birleşme yoktur, ortadan kaldırarak yeni bir belediye yaratma var." diyen Yalınkaya, tüzel kişiliği ortadan kalkacak belediyelerde çok ciddi kaoslar yaşanacağını ifade etti. Yeni kurguılanacak belediyelerin hiçbir altyapısı olmadığını kaynağın da ayrılmadığını anlatan Yalınkaya,  "Belediyeleri birleştirme böyle olmamalı" dedi. 

Meclis önünde bulunan sendika başkanlarının yanına giderek açıklama yapan İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler ise 51/95 yani Belediyeler Yasası'nın teknik çalışmalarına bugün başlanacağını duyurdu. Esas reformun 51/95 üzerinden olacağını daha önce de beyan ettiğini kaydeden Öztürkler, "En büyük hedefimiz yasallaşmasıdır. Ekibimizle bütün katkımızı koyacağız... Ülkeyi kaosa sokmayacağız, birlikte çalışacağız." dedi. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Akıncılar’ın (Luricina) durumu ne olacak?15 Ağustos 2022 Pazartesi 10:04
  • Mustafa Yalınkaya açıklamalarda bulundu!15 Ağustos 2022 Pazartesi 09:53
  • Maliye bakanı Şan Beşparmak Düşünce Grubu heyetini kabul etti15 Ağustos 2022 Pazartesi 09:51
  • KKTC Bayrağı Macaristan'da dalgalandı15 Ağustos 2022 Pazartesi 09:37
  • Yol içinde elektrik direği15 Ağustos 2022 Pazartesi 09:29
  • MSB'den Kıbrıs paylaşımı15 Ağustos 2022 Pazartesi 09:25
  • MSB'den Kıbrıs paylaşımı15 Ağustos 2022 Pazartesi 09:12
  • HP Lefkoşa ilçe başkanı Kotak : '' Fonları düşürüp piyasayı ucuzlatmak şart''15 Ağustos 2022 Pazartesi 09:08
  • “İNSAN DENEN ŞEY” Oyunu 16 Ağustos’da Merkez Lefkoşa’da Sunulacak15 Ağustos 2022 Pazartesi 08:59
  • Burak Maviş: Öğretmenler, despot yaklaşımlara karşı direnmeye devam edecek15 Ağustos 2022 Pazartesi 08:57
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti