Belediyede örgütlü sendikalar, Meclis önünde açıklama yaptı

Belediyelerde örgütlü sendikalar, Cumhuriyet Meclisi önünde, "belediyeler reformu"nda sadece belediyelerin birleştirilmesine karşı olduklarını yinelerken, Meclis önünde sendikaların yanına giderek açıklama yapan İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler ise 51/95’in

yani Belediyeler Yasası'nın teknik çalışmasına bugün başlanacağına vurgu yaptı.

Belediyede örgütlü Dev-İş ve Bes, Cumhuriyet Meclisi önünde basın açıklaması yaptı.

AŞAM: SADECE SAYILAR ÜZERİNDEN GİDİLMESİNİ KABUL ETMEYECEĞİZ

Dev-İş Genel Başkanı Koral Aşam, "belediye reformu" olarak adlandırılan yasanın Meclis Genel Kurulu'na sadece sayılar üzerinde gitmesi halinde bunu kabul etmeyeceklerini söyledi.

Belediye bütçeleini alıp kendi bütçelerine sevk eden hükümetlerin belediyelerin bugünkü yapısının ana nedeni olduğunun altını çizen Aşam, "Sendikalar olarak, belediye personellerinin kaos ortamına düşmemei için elimizden geldiğince baskı unsuru olmaya devam edeceğiz" dedi.

YALINKAYA: ANAYASAL SIKINTILAR VAR

BES Başkanı Mustafa Yalınkaya ise yaptığı açıklamada yapılmak istenen değişiklikte Anayasal sıkıntılar olduğunu belirtti.

"Kamuoyunun gözünde bir yanıltma var. Birleşme yoktur, ortadan kaldırarak yeni bir belediye yaratma var." diyen Yalınkaya, tüzel kişiliği ortadan kalkacak belediyelerde çok ciddi kaoslar yaşanacağını ifade etti. Yeni kurguılanacak belediyelerin hiçbir altyapısı olmadığını kaynağın da ayrılmadığını anlatan Yalınkaya, "Belediyeleri birleştirme böyle olmamalı" dedi.

Meclis önünde bulunan sendika başkanlarının yanına giderek açıklama yapan İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler ise 51/95 yani Belediyeler Yasası'nın teknik çalışmalarına bugün başlanacağını duyurdu. Esas reformun 51/95 üzerinden olacağını daha önce de beyan ettiğini kaydeden Öztürkler, "En büyük hedefimiz yasallaşmasıdır. Ekibimizle bütün katkımızı koyacağız... Ülkeyi kaosa sokmayacağız, birlikte çalışacağız." dedi.