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Berberoğlu anıldı... Erhürman: Düşünceleri partimize yön vermeye devam ediyor

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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kurucu Genel Başkanı Ahmet Mithat Berberoğlu, bugün 22’inci ölüm yıl dönümünde Karaoğlanoğlu’ndaki mezarı başında anıldı.
Berberoğlu anıldı... Erhürman: Düşünceleri partimize yön vermeye devam ediyor

Anma törenine CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, CTP Girne İlçe Başkanı ve Milletvekili Ongun Talat, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, milletvekilleri Erkut Şahali, Ceyhun Birinci, Sami Özuslu ve Ahmet Mithat Berberoğlu’nun ailesi katıldı. Anma sırasında konuşan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Ahmet Mithat Berberoğlu ve arkadaşlarını andı ve “Düşünceleri bunca yıldır partimize yön vermeye devam ediyor” ifadelerini kullandı. CTP Girne İlçe Başkanı ve Milletvekili Onun Talat ise yaptığı konuşmada, Ahmet Mithat Berberoğlu’nun mücadelenin ve cesaretin sembolü olduğuna dikkat çekti. 

Erhürman: Hiçbir zaman unutmayacağız 
Anma töreninde konuşan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Ahmet Mithat Berberoğlu’nun CTP için çok özel bir isim olduğuna vurgu yaptı. Berberoğlu’nun, CTP’nin birinci genel başkanı ve kurucu genel başkanı olduğunu anımsatan Erhürman, Berberoğlu’nun, arkadaşlarıyla birlikte, çok zor koşullarda bir partinin örgütlenmesi çabası içerisine girdiğine dikkat çekti. Berberoğlu’nun çok ağır bedeller ödediğinin altını çizen Erhürman, “Onun düşünceleri bunca yıldır partimize yön vermeye devam ediyor” dedi. “Bugün biz 1970’te kurulan bir partiye, kurumsal hafızaya, mücadele geleneğine sahipsek, elbette bunda Ahmet Mithat Berberoğlu’nun ve arkadaşlarının katkısı çok büyüktür” diye konuşan Erhürman, anmaların da artık çok geniş alanlara yayılması gerektiğini belirtti. Tufan Erhürman, “Berberoğlu’nu hiçbir zaman unutmayacağız. Sevgi, saygı ve özlemle anısı önünde eğiliyorum” diye ekledi. 

Talat: Mücadelenin ve cesaretin sembolüydü
Anma sırasında konuşma gerçekleştiren CTP Girne İlçe Başkanı ve milletvekili Ongun Talat, Ahmet Mithat Berberoğlu’nu hiç tanışma fırsatı bulamadığını söyledi. Partide büyüklerinden, Ahmet Mithat Berberoğlu’nu çok dinlediklerini kaydeden Talat, “Bizim için kendisi, her şeyden önce cesaretin sembolü oldu” diye konuştu. Ongun Talat, “Bey faşizmi günlerinde, örgütlenmenin çok zor olduğu, demokrasi tanımının olmadığı günlerde, bu partiyi kurdu ve memleketin aydınlık yüzünün temsilcisi oldu” ifadelerini kullandı. Ahmet Mithat Berberoğlu’nun diğer bir özelliğinin de gençlerin önünü açması olduğuna dikkat çeken Talat, “Bu son derece öğretici bir özelliktir. Mücadelenin ve cesaretin sembolü olarak anısının önünde saygıyla eğiliyorum” diye ekledi. 

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