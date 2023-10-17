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Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ yıllar sonra bir arada: Merakla beklenen filmin yayın tarihi açıklandı

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Netflix, başrollerini Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ’un başrolleri paylaştığı yeni filmi ‘İstanbul İçin Son Çağrı’nın 24 Kasım’da izleyiciyle buluşacağını duyurdu.
Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ yıllar sonra bir arada: Merakla beklenen filmin yayın tarihi açıklandı

Yönetmenliğini Gönenç Uyanık’ın yaptığı, Saat ve Tatlıtuğ’u ‘Aşk-ı Memnu’ dizisinin ardından yıllar sonra bir araya getiren filmin senaryosunu Nuran Evren Şit yazdı.

24 Kasım’da izleyicilerle bulaşacak filmin sinopsisi (öykü) şu şekilde:

“New York, aşk ve ikinci şanslar hakkında bir hikaye… İstanbul’dan New York’a giderken havaalanında tesadüfen karşılaşan Serin ve Mehmet, New York’ta heyecan dolu, baştan çıkarıcı unutulmaz bir geceye sürüklenir. Serin ve Mehmet hayatlarının en güzel anlarını birlikte geçirirken ortada tek bir sorun vardır, ikisinin de evli olmaları.”

 

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