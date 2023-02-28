Beşiktaş’tan Devlet Bahçeli açıklaması! İstifa etmemiş…

Beşiktaş Kulübü, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kulüp üyeliğinden istifası ve aidat borcu haberleri için açıklama yaptı.

Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarlarının hafta sonu oynanan maçlarda “Hükümet istifa” tezahüratlarına tepki gösteren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Beşiktaş Kulübü üyeliğinden istifa ettiğini açıklamıştı. Ayrıca Bahçeli’nin kulüp üyelik aidatını yatırmadığı için kulüpten ihraç edildiği de iddia edilmişti.

MHP’nin haftalık genel toplantısında artık Karagümrük taraftarı olduğunu açıklayan Devlet Bahçeli için Beşiktaş Kulübü Seçme ve Sicil Kurulu Başkanı Şahabettin Önkol açıklama yaptı.

Önkol, Bahçeli’nin istifa dilekçisinin kendilerine gelmediğini ve aidat ödemediği için ihracının da söz konusu olmadığını belirtti.

AÇIKLAMA ŞÖYLE;

“Kulübümüzde tüm kurullar, tüzüğümüz gereği Genel Kurul oylarıyla göreve gelmekte, tüzük hükümlerine göre görev yapmaktadır. Bu, seçilen tüm kurullarımız için geçerlidir ve görev ile yetkileri gerek kanunla gerekse de tüzükle belirlenmiştir.

28.04.2000 tarihinde Kulübümüze üye olan 14684 sicil numaralı Sayın Devlet Bahçeli'nin üyelik aidatlarını yatırmadığı ve bu nedenle kulüp üyeliğinden ihraç edildiği ile ilgili paylaşımlar gerçeği yansıtmamakta olup kendisinin aidat borcu bulunmamaktadır.

Sayın Bahçeli'nin Kulübümüze aidat borcu olmadığı gibi kurulumuza ulaşmış yazılı bir istifa dilekçesi de bulunmamaktadır.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

Şahabettin Önkol

Beşiktaş JK Seçme ve Sicil Kurulu Başkanı”