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Beşli Konferans başladı

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Beşli Konferans başladı
Kıbrıs müzakerelerinde “Güvenlik ve Garantiler” konusunun ele alındığı Beşli Konferansa, KKTC saatiyle 12.30’da başlandı.

12 Ocak'ta Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin ev sahipliğinde başlayan Beşli Konferans’a, 5 günlük aranın ardından bugün devam ediliyor. Toplantıya, Kıbrıs Türk ve Rum tarafının yanı sıra garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan v İngiltere’den çalışma heyetleri katıldı.

Cenevre'de varılan mutabakat uyarınca bugün devam edilen "Beşli Konferans"ın en fazla 3 gün sürmesi bekleniyor.

Kıbrıs Türk tarafını temsilen toplantıya katılan Müzakereci Özdil Nami’nin konferans boyunca sürecin sağlıklı ve planlandığı şekilde ilerlemesini sağlamak amacıyla Cumhurbaşkanı Akıncı ile sürekli istişare içinde olacağı öğrenildi.

Nami’nin başkanlık ettiği Kıbrıs Türk çalışma grubunda Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Diplomasi ve Avrupa Birliği Özel Danışmanı Erhan Erçin, Cumhurbaşkanlığı Hukuk İşleri Danışmanı Sülen Karabacak, Dış İlişkiler Uzmanı İpek Borman Genç ve Müzakere Heyeti Üyesi Sertaç Güven yer alıyor.

Beşli Konferans'ta Türkiye'yi Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Ahmet Muhtar Gün başkanlığında heyet temsil ediyor.

Konferansa Rum tarafını temsilen müzakereci Andreas Mavroyannis, 4 kişilik ekiple katılıyor.

İSVİÇRE’DE KIBRIS ZİRVELERİ

Kıbrıs sorununa çözüm üretmek, adada kalıcı barış ve istikrarı sağlamak amacıyla yürütülen müzakerelerde Kasım 2016 ve Ocak 2017’de İsviçre’de 3 zirve gerçekleştirildi.

Liderler, 1 Aralık’ta BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide'nin girişimleriyle adada bir araya gelerek, garantörlerin de katılacağı Kıbrıs ile ilgili Beşli Konferans gerçekleştirme kararı aldı.

Cenevre’de 9-11 Ocak'taki yoğunlaştırılmış müzakerelerin ardından 12 Ocak’ta Kıbrıs’taki taraflar ve üç garantörün katılımıyla Beşli Konferans yapıldı. Konferansta bu kez de Yunanistan hazır olmadığı gerekçesiyle bir hafta süre talebinde bulundu ve konferansa 18 Ocak’ta devam kararı alındı.

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