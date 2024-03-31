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“ELAM’ın yükselişi Kıbrıs sorununu olumsuz etkileyecek…”

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Güney Kıbrıs’ta, yapılan son anketlerde (yerel seçimler ve AP seçimlerine yönelik) ELAM’ın DİSİ ve AKEL’den sonra üçüncü sıraya yükselmesiyle, ELAM’ın bu “sızma hareketinin” Kıbrıs sorunu için risk oluşturup oluşturmadığı tartışılmaya başlandı.
“ELAM’ın yükselişi Kıbrıs sorununu olumsuz etkileyecek…”

Alithia “Kıbrıs Aşırı Sağ Riski Altında Mı?... ELAM’ın Sızmasıyla Siyasi Sahnede, Özellikle de Kıbrıs Sorununda Yeni Olgular” başlığıyla manşete çektiği analizinde, oy potansiyelini artıran ELAM’ın, kendini milliyetçi olarak tanımlayan aşırı sağ bir parti olduğunu, ideolojik açıdan “militarist, yabanı düşmanı ve siyasi ve sosyal modernleşme karşıtı” olduğunu yazdı.

Gazeteye göre, kurulduğu 2008’de kendini “Hrisi Avgi’nin (Altın Şafak) Kıbrıs’taki nüvesi” olarak tanımlayan ELAM, Yunanistan Mahkemesi tarafından yasadışı ilan edilene kadar “Hrisi Avgi” ile birlikte hareket etti. Mahkeme sürecinde Güney Kıbrıs’taki Yunan Büyükelçiliği önünde Hrisi Avgi’ye destek mitingi bile düzenledi,  ancak Yunan mahkemesinin kararı üzerine Hrisi Avgi ile bütün bağlarını kopardığını açıkladı.

Gazete devamla ELAM’ın, İtalyan Kardeşler Polonya Yasa ve Adalet (PİS) partilerinin de dahil olduğu Avrupalı Muhafazakarlar ve Reformcular (ECR) grubu gibi Avrupa bütünleşmesine karşı olduklarını, üye devletlerin etnik bölünmesinden yana olduklarını açıkça dile getiren Avrupalı milliyetçi partilerle özdeşleştiğini yazdı. ELAM AP’de sandalye kazanırsa, ECR’ye katılacağını belirten gazete, bu durumda Güney Kıbrıs’ın da resmen, Avrupa bağlarının gevşetilmesini isteyen, bütünleşmesine karşı olan muhafazakar sağ grubuna dahil olacağına dikkat çekti.

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