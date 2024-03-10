Tatar, Cuellar ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin (BMGS) Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar’ı yarın (11 Mart Pazartesi günü) saat 11.15’te kabul edecek. Cumhurbaşkanlığında gerçekleşecek olan görüşme, Kişisel Temsilci Holguin’in adada gerçekleştireceği ikinci tur temaslarının ilk görüşmesi olacak.

Hatırlanacağı üzere, Cumhurbaşkanı Tatar’ın ve Rum lider Hristodulides’in ayrı ayrı onaylarının alınmasının ardından BM Genel Sekreteri Antonio Guterres 5 Ocak tarihinde Holguin’i Kişisel Temsilcisi olarak görevlendirmişti. Kişisel Temsilci Holguin, 6 ayı aşmayacak bir sürede, tek görev yönergesiyle, taraflar arasında yeni ve resmî bir müzakere sürecine geçilebilmesi için ortak zemin olup olmadığı araştırmak üzere atanmıştı.