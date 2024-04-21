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Akel: Hristodulidis Kıbrıs’ı Orta Doğu’daki sorununun bir parçası haline getirdi

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Akel: Hristodulidis Kıbrıs’ı Orta Doğu’daki sorununun bir parçası haline getirdi
Akel: Hristodulidis Kıbrıs’ı Orta Doğu’daki sorununun bir parçası haline getirdi

AKEL Polit Büro üyesi ve Milletvekili Aristos Damianu, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in “Kıbrıs’ı Orta Doğu’daki sorununun bir parçası haline getirdiğini” söyledi.

Haravgi gazetesinde yer alan demecinde Orta Doğu’daki duruma atıfta bulunarak, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’i yapması gerekenleri yapmamak ve bunun aksine yapmaması gerekenleri yapmakla eleştiren Damianu, Hristodulidis’in Filistin halkı aleyhindeki kanlı bir savaşa liderlik eden İsrail liderine tam destek verdiğini kaydetti.

Hristodulidis’in askeri teçhizat taşınması ile Gazze’deki savaşla ilgili operasyonlar ve tatbikatlar yanı sıra, genel olarak Arap dünyasına ilişkin operasyonlar ve tatbikatlar yürütülmesi için de “kayıtsız şartsız teslim olduğunu” ifade eden Damianu, Hristodulidis’in Güney Kıbrıs’ı sorununun bir parçası haline getirdiğini ve kendilerini tehlikeli bir şekilde hedef tahtasına koyduğunu savundu.

Güney Kıbrıs’ın rolünün yalnızca insani yardım sağlamak olması gerektiğini de dile getiren Damianu, ancak ne yazık ki gerek eski Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis gerek de şu an Nikos Hristodulidis’in AKEL’in şiddetli bir şekilde karşı çıkmasına rağmen, Güney Kıbrıs’ı yavaş yavaş NATO’nun saldırı mevzisine dönüştürmeye çalıştıklarını söyledi.

Damianu ya Hristodulidis’in Güney Kıbrıs’ı karşı karşıya bıraktığı tehlikelerin farkında olmadığını, ya da Batılılar tarafından beğenilme kaygısının halkın çıkarlarının üstüne konduğuna işaret etti.

Demecinde göç/sığınmacılar konusundaki tutumlarından ötürü Hristodulidis ve DİSİ’ye yönelik eleştirilerde de bulunan Damianu, Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis’in ülkeyi ilgilendiren tüm ciddi konular için partilerle istişare etmediğinden, tüm eylem ve kararlarının sorumluluğunu üstleneceğini sözlerine ekledi.

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