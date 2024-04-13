CTP: Bu ülke biziz diyor ve kararlılığımızı yineliyoruz; varız, tarih yazarız

Cumhuriyetçi Türk Partisi'nden CTP “Annan Planı Referandumu”nun üzerinden 20 yıl geçmesi ile ilgili yaptığı yazılı açıklamasında, "Bu ülke biziz diyor ve kararlılığımızı yineliyoruz; varız, tarih yazarız" ifadelerini kullandı.

Tarihi “Annan Planı Referandumu”nun üzerinden 20 yıl geçti.

Birleşmiş Milletler'in ortaya koyduğu barış planı Kıbrıs'ın tüm toplumları tarafından kabul edilseydi, "Birleşik Federal Kıbrıs" 20'nci yaşına girecekti.

Cumhuriyetçi Türk Partisi'nden (CTP) yapılan yazılı açıklamada, tek bir gün bile "federal çözüme ve barışa" olan inanç kararlılığı ve bağlığın yitirilmediği kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İnanıyoruz ki, Kıbrıslı Türkler, yeni bir sürecin daha yaratıcısı, sürükleyicisi ve öncüsü olmaya hazırdır. Annan Planı Referandumu’nun 20’nci Yılı nedeniyle düzenleyeceğimiz panel ve etkinliklerle, o tarihi günlerin ışığında Kıbrıs’ın geleceğini konuşacak, sorgulayacak ve geleceğe ışık tutacağız. “Annan Planı Referandumu”nun 20’nci yılında “bu ülke biziz” diyor ve kararlılığımızı yineliyoruz: “Varız, Tarih Yazarız.”