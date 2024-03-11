Bu Memleket Bizim Platformu, Holguin’e mektup sunacak

Bu Memleket Bizim Platformu, BM Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar’a, yarın Ledra Palace Geçiş Kapısı’nda platformun görüşlerini ve görüşme talebini içeren bir mektup sunacak.

Bu Memleket Bizim Platformu, yarın adada temaslarda bulunacak olan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar’a mektup sunacak.

Platform adına yazılı açıklama yapan Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem, Bu Memleket Bizim Platformu’na üye örgüt temsilcilerinin, saat 11.00’de Ledra Palace Geçiş Kapısı’nda Kuzey Kıbrıs’a geçecek olan BM Genel Sekreter’inin Kişisel Temsilcisi Holguin’i karşılayacağını bildirdi.

Eylem, “Sayın Cuellar’a platformun, görüşmelerin yeniden başlatılıp devam ettirilmesi ve çözüme ulaştırılması gerektiği yönündeki görüşlerini, adada kalıcı barış istencini bir kez daha ortaya koyan, ayrıca kendisiyle görüşme talebi içeren bir de mektup sunulacak” açıklmasında bulundu.