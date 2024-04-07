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Aliyev: Parlamentolar arası çalışma grubu Azerbaycan ile KKTC arasındaki ilişkilerin pekişmesine katkı sunacak

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan Milli Meclisinde Azerbaycan-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Parlamentolar Arası İlişkiler Çalışma Grubu’nun Azerbaycan ile KKTC arasındaki ilişkilerin “pekişmesine” katkı sunacağını belirtti.
Aliyev: Parlamentolar arası çalışma grubu Azerbaycan ile KKTC arasındaki ilişkilerin pekişmesine katkı sunacak

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan Milli Meclisinde Azerbaycan-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Parlamentolar Arası İlişkiler Çalışma Grubu’nun Azerbaycan ile KKTC arasındaki ilişkilerin “pekişmesine” katkı sunacağını belirtti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın telefon görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, Aliyev’i arayan Tatar, Azerbaycan Milli Meclisinde Azerbaycan-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Parlamentolar Arası İlişkiler Çalışma Grubu’nun kurulması dolayısıyla teşekkür etti.

Aliyev, parlamentolar arası çalışma grubunun Azerbaycan ile KKTC arasındaki ilişkilerin pekişmesine katkı sunacağını belirtti.

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