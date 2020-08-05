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Beyrut limanındaki patlamada 100 kişi yaşamını yitirdi, 4 bine yakın yaralı var

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Beyrut limanındaki patlamada 100 kişi yaşamını yitirdi, 4 bine yakın yaralı var
Beyrut limanındaki patlamada 100 kişi yaşamını yitirdi, 4 bine yakın yaralı var

Lübnan’daki Beyrut Limanı’nda dün akşamüstü meydana gelen patlamada 100 kişi hayatını kaybetti, 4 bine yakın kişi yaralandı.

Lübnan Kızılhaçı Başkanı enkaz altında çok sayıda kişinin bulunduğunu açıkladı.

Beyrut Limanı’nda patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıktı, ardından da şiddetli bir patlama meydana geldi.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın infilak etmesininm neden olduğunu açıkladı.

Avn’ın, Cumhurbaşkanlığına ait Twitter hesabından yaptığı yazılı açıklamasında, herhangi bir güvenlik önemli alınmadan 2 bin 750 ton amonyum nitratın 6 yıl boyunca bir depoda tutulmasının ‘kabul edilemez’ olduğunu ifade etti.

Patlamayı “felaket” olarak nitelendiren Lübnan Başbakanı Hassan Diyab, sorumluların bedelini ödeyeceğini söyledi.

Beyrut Valisi Mervan Abbud ise limandaki patlamayı Hiroşima ve Nagazaki’ye benzetti.

Patlamanın ardından Yüksek Savunma Konseyi, başkentte 2 hafta olağanüstü hal ilan etti.

Patlama sonucu yıkıma uğrayan Akdeniz’in en büyük limanlarından Beyrut Limanı ülke ekonomisinin can damarı sayılıyordu.

Öte yandan Lübnan’daki ABD Büyükelçiliği, Beyrut Limanı’nda dün meydana gelen patlama nedeniyle ülkede yaşayan Amerikan vatandaşlarına zehirli gaz uyarısında bulundu.

Açıklamada, ABD vatandaşlarından patlamadan zarar gören bölgelerden uzak durmaları ve yerel makamların direktiflerine uymaları istendi.

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