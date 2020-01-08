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“Bi-Communal Sanat ve Kültür Sergisi” açıldı

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Lefkoşa Türk Belediyesi’nin katkı ve iş birliği ile ‘Gerçek Kıprıslılar Grubu (Real Cypriots Group) tarafından düzenlenen Bi-Communal Sanat ve Kültür Sergisi Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) açıldı.
“Bi-Communal Sanat ve Kültür Sergisi” açıldı

LTB Başkanı Mehmet Harmancı tarafından açılan sergi 10 Ocak tarihine kadar ziyaret edilebilecek.
Sergi açılışında TDP Milletvekili Zeki Çeler de hazır bulundu.

‘Gerçek Kıprıslılar Grubu’ üyelerinin  verdiği bilgiye göre gecede açılan bağış kutusundan toplanacak gelir,  Lefkoşa’da yapılacak yeşillendirme çalışmalarına katkı amacı ile LTB’ye bağışlanacak. 

LTB Başkanı Mehmet Harmancı açılış öncesi yaptığı konuşmada,  LTB olarak Bi-Communal Sanat ve Kültür Sergisi’ne katkı sağlamaktan mutluluk duyduklarını belirterek, sergide emeği geçen herkesi kutladı.  Sergide 70’ye yakın eserin yer aldığına vurgu yapan Harmancı, “ilerleyen zamanlarda bu ve benzeri sanatsal aktivitelerin çoğalmasını, sanatın ve sanatçının hakettiği değeri bulmasını

temenni ediyorum. Umuyorum 2020 bu ve benzeri beklentileri karşıyabileceğimiz bir yıl olur” dedi.

 

Yaklaşık 3 yıl önce kurulan Gerçek Kıprıslılar Grubu,  Kıbrıs kültürüne  gönül verenleri bir çatı altında toplamak ve sanata ışık tutup Kıbrıs Kültürü’ne özgü el emeği göz nuru ürünleri yeni nesillere aktarmak amacıyla oluşturuldu.

 

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