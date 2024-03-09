  • BIST 9155.32
  • Altın 2233.175
  • Dolar 31.903
  • Euro 34.9265
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKASibel Tatar, İstanbul’da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın konserini izledi

Bilim insanları, teşhisten 15 yıl önce demans başlangıcını tahmin eden dört protein modeli buldu

» »
Araştırmacılar, hastalarda resmi olarak teşhis konmadan 15 yıl önce demans riskini tahmin edebilecek bir kan testine doğru büyük bir adım attı.
Bilim insanları, teşhisten 15 yıl önce demans başlangıcını tahmin eden dört protein modeli buldu

Bilim adamlarının Birleşik Krallık Biobank projesine kayıtlı 50 binden fazla sağlıklı gönüllüden toplanan kan örneklerinde bu duruma ilişkin biyolojik belirtiler keşfetmesiyle teste yönelik umutlar arttı.

Kan analizi, genel olarak demansın, özellikle de ileri yaşlarda Alzheimer hastalığının ve vasküler demansın başlangıcını öngören dört protein kalıbını belirledi.

Yaş, cinsiyet, eğitim ve genetik yatkınlık gibi daha geleneksel risk faktörleriyle birleştirildiğinde protein profilleri, araştırmacıların insanlara klinik olarak demans teşhisi konmasından yaklaşık 15 yıl önce hastalığı yüzde 90 civarında bir doğruluk oranıyla tahmin etmelerine olanak tanıdı.

Warwick Üniversitesi ve Fudan Üniversitesi'nde görev yapan Prof Jianfeng Feng "Bunu İngiltere'de hastanelerde kullanılabilecek bir tarama kiti olarak geliştirmeyi umuyoruz" dedi.

Son çalışma için, 2006 ile 2010 yılları arasında demans hastası olmayan 52 bin 645 İngiliz yetişkinden kan örnekleri toplandı, donduruldu ve 10 ila 15 yıl sonra analiz edildi. 

Bin 400'den fazla katılımcının demans hastalığına yakalandığı belirlendi.

Araştırmacılar yapay zekayı kullanarak yaklaşık bin 500 kan proteini ile yıllar sonra gelişen demans arasındaki bağlantıları aradı.

Nature Aging dergisinde yayınlanan makale, Gfap, Nefl, Gdf15 ve Ltbp2 adlı dört proteinin tüm nedenlere bağlı demans, Alzheimer hastalığı veya vasküler demans gelişen kişilerde alışılmadık seviyelerde mevcut olduğunu vurguluyor.

Çalışmaya göre beyindeki iltihaplanma, astrosit adı verilen hücrelerin Alzheimer için bilinen bir biyobelirteç olan Gfap'i aşırı üretmesini tetikleyebiliyor. 

Yüksek Gfap'li kişilerde demans gelişme olasılığı, düşük Gfap'li kişilere göre iki kat daha fazla olduğu tespit edildi.

Başka bir kan proteini olan Nefl, sinir lifi hasarıyla bağlantılıyken, beyindeki kan damarlarının hasar görmesi sonrasında normalden yüksek Gdf15 ortaya çıkabiliyor. 

Bilim adamları, artan Gfap ve Ltbp2 seviyelerinin diğer beyin hastalıklarından ziyade demans için oldukça spesifik olduğunu ve değişikliklerin insanlara demans tanısı konmasından en az 10 yıl önce meydana geldiğini buldu.

Dünya çapında 55 milyondan fazla insan demansla yaşıyor ve bu sayının 2030 yılına kadar 78 milyona ulaşması bekleniyor. 

Tüm demans hastalığının yaklaşık yüzde 70'i Alzheimer hastalığından kaynaklanırken, kan damarı hasarının neden olduğu vasküler demans  ise vakaların yüzde 20'sini oluşturuyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Arçelik Whirlpool anlaşmasına AB'den sonra İngiltere de onay verdi08 Şubat 2024 Perşembe 12:56
  • Kral 3. Charles'ın kanser hastalığı Prens William için ne anlama geliyor?07 Şubat 2024 Çarşamba 15:48
  • İngiltere Kralı 3. Charles’a kanser teşhisi konuldu06 Şubat 2024 Salı 11:22
  • Füze yerine koşu bandı yerleştirilen İngiltere gemileri Yemen'deki hedefleri vuramıyor05 Şubat 2024 Pazartesi 21:03
  • İngiltere'de AB'ye dönmek isteyenlerin oranı artıyor30 Ocak 2024 Salı 10:40
  • İngiltere’de çocuklar arasında yaygınlaşan tek kullanımlık elektronik sigaralar yasaklanacak29 Ocak 2024 Pazartesi 21:50
  • İngiltere, çocuklar arasında kullanımı artan elektronik sigaraya karşı yeni önlemler aldı29 Ocak 2024 Pazartesi 10:21
  • Sıra dışı ilan: Ev alana savaş jeti bedava15 Ocak 2024 Pazartesi 10:44
  • İngiltere'de pratisyen hekimlerin altı günlük grevi başladı11 Ocak 2024 Perşembe 21:41
  • İsrail'e silah satan İngiltere, "savaş suçlarına ortak olmak"la eleştiriliyor21 Aralık 2023 Perşembe 12:11
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti