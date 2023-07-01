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Bilim insanları vücutta kuş gribine karşı etkili bir savunma sistemi keşfetti

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Bilim insanları insan vücudunda, 1918'den bu yana 4 salgına yol açan ve milyonlarca kişinin ölümüne neden olan kuş gribine karşı önemli bir savunma sistemi keşfetti.
Bilim insanları vücutta kuş gribine karşı etkili bir savunma sistemi keşfetti

Glasgow Üniversitesi'nin öncülüğünde yapılan araştırma, bu salgınlar ve normal gripler sayesinde insanların, kuş gribine karşı "önemli engelleri aşma" yollarını geliştirdiğini gösterdi.

Araştırma ekibi, yakında kuşlarda görülen griplerden hangisinin en büyük riski oluşturduğunun tahmin edilebileceğini düşünüyor.

Bir kişinin hayvandan enfeksiyon kaptığı an, türler arasındaki bu sıçrama, yeni bir salgının başlangıcı için kritik bir adımı oluşturuyor.

Nature dergisinde yayımlanan veriler, BTN3A3'ün burun, boğaz ve akciğerlerimizde aktif hale geldiğini, kuş gribinin yayılma yeteneğini azalttığını gösterdi.

Araştırmacı Dr. Rute Maria Pinto, kuş gribinin neredeyse hiç bu korumayı aşamadığını söylüyor.

Kuş gribinin insanlara bulaşma ihtimali sürekli gündemde. Yabani kuşlarda çeşitli grip virüsleri bulunuyor. Kümes hayvanları da sayılarının çok olması ve insanlara yakınlıkları nedeniyle yüksek risk oluşturuyor.

1918'deki grip salgınının kuşlarda başladığı ve 50 milyon insanının ölümüne neden olduğu sanılıyor. Araştırmacılar, 2013'te insanlarda ilk vakalar ortaya çıkmadan önce, 2011 ve 2012'de H7N9 adlı bir kuş gribi türünün BTN3A3'e karşı daha yüksek direnç geliştirdiğini tespit etti.

Kuş gribinin insanlara bulaşması için virüsün BTN3A3'ü aşabilmesi gerek.

Araştırmacıların amacı, kuşlarda yayılan gribin genetik kodunu rutin olarak analiz etmek, tehlikeli olanları belirlemek ve bunlarla mücadele etmek.

Glasgow'daki Virüs Araştırma Merkezi'nin yetkilisi Prof. Massimo Palmarini, "Çok da uzak olmayan bir gelecekte yapbozun tüm parçalarını bir araya getirebileceğiz" diyor.

Palmarini'ye göre virüsün, insanlara geçme ihtimali, dizininden tespit edilecek. Ardından, yüksek riskli virüslerin kontrol altına alınmasına yardımcı olmak için hedefe yönelik önlemler alınabilecek.

Dünyda kuş nüfusu, şimdiye kadarki en büyük kuş gribi salgınından etkilendi.

H5N1 virüsü zaman zaman enfekte hayvanlarla yakın temas halindeki insanlara sıçradı ancak insanlar arasında yayılmadı.

Bununla birlikte, BTN3A3'ü aşma yeteneği, kuş gribi virüsünün insan sağlığına yönelik tehditlerinden yalnızca biri.

Tıbbi Araştırma Konseyi Enfeksiyon ve Bağışıklık Bölümü Başkanı Dr. Stephen Oakeshott, “Bu ilginç çalışma, türler arasında viral bulaşmanın temelini oluşturan çok karmaşık yapbozun önemli bir parçasını gösteriyor” diyor.

Oakeshott'a göre araştırma, genetik hastalıkların takibiyle birlikte, halk sağlığı planlaması için önemli bir adım olabilir.

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