Binlerce Ukraynalı Rusya’ya Karşı Savaşmak Üzere Ülkelerine Döndü

Ukrayna ordusunun Rusya'ya karşı savaşta yedek askerlerin ve gönüllülerin de yardımıyla büyük bir direniş gösterdiği belirtiliyor.

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, Rusya'ya karşı savaşmak üzere 66 binden fazla Ukraynalının ülkeye döndüğünü duyurdu. Reznikov, Twitter'da paylaştığı mesajda “Erkekler ülkelerini savunmak için dönüyor. Bir kişilerle 12 muharebe birliği oluşturuldu. Ukraynalılar, biz yenilmeziz!” ifadelerini kullandı.

İşgalin başından bu yana analizlerde Ukrayna ordusunun Rusya karşısındaki zayıflığı ele alınıyor, ancak uzmanlar Ukrayna ordusunun 10. güne giren savaşta yedek askerlerin ve gönüllülerin de yardımıyla Rusya'ya karşı büyük bir direniş gösterdiğine dikkat çekiyor.

BBC, İngiltere’den Ukrayna’ya dönen Petro ve Volodimir’in fotoğrafını paylaştı.

UKRAYNALI TEKNİK DİREKTÖR DE ORDUYA KATILMIŞTI

Son olarak Şampiyonlar Ligi’nde sürpriz sonuçlara imza atan Sheriff Tiraspol’un Teknik Direktörü Yuriy Vernydub'un, Rusya’ya karşı savaşmak için orduya katılma kararı alması tüm dünyada ses getirdi. BBC'ye konuşan 56 yaşındaki teknik direktör, “Oğlum beni sabah 04.30'da aradı ve Rusların bize saldırdığını söyledi. O zaman Ukrayna'ya savaşmak için dönmeyi kafaya koymuştum” demişti.

Rus işgalinin ardından sıkıyönetimin ilan edildiği Ukrayna’da 18-60 yaş arası erkeklerin ülke dışına çıkışı yasaklandı, çok sayıda sivile de silah dağıtıldı.

BİNLERCE YABANCI GÖNÜLLÜ OLDU

Ukrayna, tüm ülkelerden Rusya’ya karşı savaşmak üzere gelecek yabancılardan vize istemeyeceğini açıklamıştı. İlgililerin, ülkelerindeki Ukrayna büyükelçiliklerinin savunma ataşelerine başvurmaları gerektiği belirtilmişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de 16 bin yabancının Rusya’ya karşı savaşmak üzere gönüllü olduğunu açıklamıştı.