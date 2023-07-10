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Bir dakikada bakımlı tırnaklara kavuşun!

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Yaz boyu bakımlı tırnaklar hayal değil!
Bir dakikada bakımlı tırnaklara kavuşun!

Yaz boyunca size her an eşlik edecek bakımlı ve sağlıklı tırnaklar hayal değil! Hayatın koşuşturmacası içerisinde kendine vakit ayırmak isteyen, hızlı ve pratik çözümler arayan kadınlara özel ürünleriyle ön plana çıkan Mara Kozmetik, yazın güneşten, denizden ve kumdan zarar gören tırnaklarınıza hızlı bir bakım sunuyor. Mara Quick Manikür & Pedikür Peeling ürünü ile sadece bir dakikada bakımlı, yumuşak ve parlak tırnaklara kavuşabilirsiniz.

 

 

Enerjisiyle ruhumuza iyi gelen yaz ayları ne yazık ki cildimizde ve tırnaklarımızda aynı etkiyi yaratmıyor. Deniz, havuz suyu ve kumun yıpratıcı etkisi ile hasar gören tırnaklarınızı hızlı bir bakım ile mükemmel hale getirmek artık hayal değil. Kozmetik sektörüne tırnak ürünleri ile adım atan ve tırnak kategorisinde yüzde 70 pazar lideri olan Mara Kozmetik, yaratıcısı olduğu Quick Manicure seti ile her an her yerde hızlı tırnak bakımı sağlıyor. Kullanımı oldukça pratik olan Quick Manikür & Pedikür Peeling ile sadece bir dakika içinde el ve ayak tırnaklarınızı parlatabilir, güçlenmesini sağlayabilir ve tırnak etlerinizin temizliğini kolayca yapabilirsiniz.

Tırnak bakımı hiç bu kadar kolay olmamıştı! 

Özel karışım doğal yağlar barındıran Mara Quick Manikür & Pedikür Peeling, tırnak etlerini yumuşatırken, içeriğindeki tuzlarla ölü derinin atılmasını sağlıyor. Ojeden sararmış tırnaklarınızı beyazlatırken doğal yağlar ile besleyen Quick Manikür & Pedikür Peeling sayesinde, gün boyu nemli, yumuşak ve bakımlı el ve ayaklara sahip olabilirsiniz. Haftada 2 kez uygulayabileceğiniz bu pratik ürünü, her kullanımdan önce yağ özlerini ve mineral tuzları karıştırarak ya da çalkalayarak kullanabilirsiniz. Dilediğiniz her an her yerde uygulayabileceğiniz ürünün kullanımı ise oldukça basit. Fındık büyüklüğü miktarında ürünü ellerinize veya ayaklarınıza bir dakika boyunca hafifçe masaj yaparak uygulayarak, hayal ettiğiniz mükemmellikte tırnaklara kavuşabilirsiniz. Kullanım sonrası ise sadece su ile durulamanız yeterli. Mara ile tırnaklarınız yazın enerjisine eşlik etsin! 

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