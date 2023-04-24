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Bir mülteci faciası daha! 31 ceset bulundu

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Tunus makamları, ülkenin bazı kıyı bölgelerinde 31 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi.
Bir mülteci faciası daha! 31 ceset bulundu

Ulusal Güvenlik Kuvvetleri Sözcüsü Hüsameddin el-Cebabli, yaptığı yazılı açıklamada, ülkenin güneyindeki Safaks kenti ile doğudaki Mehdiyye kenti açıklarında ikisi çocuk 30 düzensiz göçmenin cesedinin kıyıya vurduğunu belirtti.

Cebabli, Tunus’un güneydoğusundaki Gabes kenti açıklarında da bir düzensiz göçmenin cesedine ulaşıldığını aktardı.

AFRİKA ÜLKELERİNDEN GELİYORLARMIŞ

Tunuslu yetkili, ilk belirlemelere göre söz konusu cesetlerin Afrika ülkelerinden geldikleri düşünülen düzensiz göçmenlere ait olduğuna işaret etti.

Her yıl binlerce Afrikalı düzensiz göçmen, daha iyi bir yaşam umuduyla Akdeniz üzerinden Avrupa’ya ulaşmak için Tunus'a geliyor.

HEDEF AVRUPA

Uzun yıllar Tunus’ta göçmen mahallelerinde yaşayan Sahra Altı Afrika ülkelerinden gelen göçmenlerin bir kısmı Avrupa’ya ulaşmayı başarırken bir kısmı ise denizde can veriyor.

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