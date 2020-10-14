Bir numaralı aşı çalışmasının başındaki isim konuştu: Hayat temmuza kadar normale dönmez

Aşı çalışmalarında en önde gösterilen Oxford ve AstraZeneca'nın projesinin başındaki isim Prof. Dr. Andrew Pollard, salgınla ilgili kritik açıklamalarda bulundu.

Corona virüsü dünya çapında can almaya devam ederken, herkesin gözü kulağı aşı ve ilaç çalışmalarında. Ülkeler adeta yarışa girerken, aşılarla ilgili birbiri ardına muhtemel tarihler açıklanıyor.

Mevcut çalışmalarda en önde gösterilen Oxford Üniversitesi ile AstraZeneca'nın birlikte geliştirdiği aşı projesinin başındaki isim Prof. Dr. Andrew Pollard önemli açıklamalarda bulundu.

‘ÖNCELİK KİLİT GRUPLARDA’



Aşı beklentisinin zirve yapmasına rağmen ‘zaman’ vurgusu yapan Pollard, maske ve sosyal mesafe gibi kurallara en az önümüzdeki yaza kadar ihtiyaç duyulacağını belirtti.

“Hayat en iyi ihtimalle gelecek yaza kadar normale dönmeyecek. Temmuz ayına kadar maskelere ihtiyacımız var” diyen Pollard, ilk aşıların yılbaşından önce uygulanamayacağına ve önceliğin sağlık çalışanları gibi kilit gruplara verileceğine dikkat çekti.

‘DAHA İYİ TEDAVİLER LAZIM’



Son testlerin kısa süre içinde tamamlanmasını beklediğini ifade eden Pollard, “Eğer hastalığı önlemede başarılı bir aşıya ulaşırsak, virüsü kontrol altına alabiliriz. Ancak orta ölçekte daha iyi tedavilere ihtiyacımız var. Herkese yetecek kadar aşı olsa bile, sosyal mesafe kısıtlamalarının hızlıca ortadan kalkabileceğini düşünmüyorum” dedi.

BEŞ AŞI MERKEZİ KURULACAK



İngiliz Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) ülke genelinde beş aşı merkezini faaliyete geçirmeyi planlıyor. Söz konusu merkezlerin başkent Londra, Hull ve Leeds şehirlerinde konumlandırılması bekleniyor.

Aşının onaylanması halinde NHS çalışanları merkezlere yönlendirilerek günde on binlerce kişiye aşı yapılması hedefleniyor. Ordunun da aşının dağıtımında rol alacağı öğrenilirken, merkezlerin yanı sıra mobil aşı noktalarının da kurulacağı belirtiliyor.

TESTLERE ARA VERİLMİŞTİ



Oxford Üniversitesi ile AstraZeneca'nın birlikte geliştirdiği aşı, üçüncü test aşamasına geçen dokuz testten biri. AstraZeneca ilaç şirketi, eylül ayı başında üçüncü aşamada testlere ara verdiğini duyurmuştu. Söz konusu karar aşıyı gönüllü olarak deneyen kişilerden birinde ciddi nörolojik yan etkiler görülmesi üzerine alınmıştı. Yapılan incelemelerin ardından çalışmalar 13 Eylül'de yeniden başladı.