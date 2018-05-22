  • BIST 102.258
  • Altın 189,617
  • Dolar 4,5764
  • Euro 5,3839
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKA“İz Bırakmış Kıbrıslı Türkler Sempozyumu” düzenleniyor  

Bloomberg: Erdoğan, Türkiye'nin kredi notunu tehlikeye atıyor

»
Dünyada finans çevrelerinin dikkatle takip ettiği Bloomberg, "Türkiye'nin tahvillerinin Senegal'in altına inerken, Erdoğan kredi notunu tehlikeye atıyor" başlıklı bir haber yayımladı
Bloomberg: Erdoğan, Türkiye'nin kredi notunu tehlikeye atıyor

Bloomberg haber ajansı, uluslararası piyasalarda Türkiye'nin tahvillerine yönelik satışların sürdüğünü ve borçlanma senedi faizlerinin yükseldiğini söyledi. BBC Türkçe'nin aktardığına göre haberde, Türk tahvillerinin faizlerinin Senegal borçlanma senetlerinin üzerine çıktığına dikkat çekildi ve şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye tahvillerine Senegal'den daha yüksek faiz ödüyor. Üstelik kredi notu daha yüksek olmasına ve ekonomisi de 60 kat daha büyük olmasına rağmen… Peki ama neden? Analistlere göre, bunun ana nedeni Erdoğan'ın ekonomiye yaklaşımı."

Haberde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen hafta içerisinde Bloomberg'e verdiği mülakatta enflasyonun yüksek kalmasının nedenini faizlerin yüksekliğe bağlamasının ardından Türk tahvillerine gelen satışların da hızlandığı belirtildi.

Erdoğan aynı mülakatta ayrıca, 24 Haziran seçimlerinin ardından para politikasında daha fazla söz sahibi olacağını da ifade etmişti.

TABUTA SON ÇİVİ'
Bloomberg'e konuşan Londra merkezli AllianceBernstein'in kredi analisti Okan Akın, "Cumhurbaşkanının Merkez Bankası ile ilgili sözleri, tabuta son çiviyi de çaktı… Şu anda piyasa, Türkiye'nin kredi notunu B- olarak fiyatlıyor. Türk tahvilleri, bir süredir zaten ülkenin kredi notunun iki kademe altında seyrediyor ancak Türk varlıkları özellikle son birkaç haftadır diğer gelişmekte olan piyasalardan negatif bir şekilde ayrışıyor" dedi.

Türkiye'nin kredi notu Fitch nezdinde BB+ düzeyinde bulunuyor. Diğer derecelendirme kuruluşları S&P ve Moody's'in değerlendirmelerinde ise Senegal'in bir kademe üstünde bulunuyor.

'TÜRKİYE'NİN KJREDİ NOTUNUN DÜŞÜRÜLECEĞİ BEKLENTİSİ FİYATLARA YANSIYOR'
Pazartesi günkü işlemlerde, Türkiye'nin Şubat 2034 vadeli tahvilinin getirisi, Senegal'in benzer vadeli faizinin 52 baz puan üzerine çıktı.

Bloomberg, bu satışla yatırımcıların Türkiye'nin kredi notunun daha da düşürüleceği beklentisini fiyatlara yansıttıkları yorumunu yaptı.

Londra'da bulunan Manulife Asset Management Ltd'den kıdemli analisti Richard Segal, Bloomberg'e yaptığı değerlendirmede, geçmişte Erdoğan'ın sözlerinin iç kamuoyuna yönelik değerlendirmeler olarak görüldüğünü ve para politikasında son kararın Merkez Bankası'na ait olduğunu söyledi.

Segal, "Ancak şimdi eğer faizlerin düzeyinden hoşlanmıyorsa, Merkez Bankası'na ne yapması gerektiğini söyleyebilir ve bu da Merkez Bankası başkanı ya da para politikası kurulunun istifasına yol açabilir" dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Taşıt kredisi faizinde 9 yılın rekoru kırıldı21 Mayıs 2018 Pazartesi 09:57
  • Türkiye'den Almanya'daki seçim kampanyası yasağına eleştiri21 Mayıs 2018 Pazartesi 09:52
  •  'Hükümet döviz mevduatlarına el koyacak' iddiasına açıklama21 Mayıs 2018 Pazartesi 09:51
  • Havada yıldırım temas eden yolcu uçağı acil iniş yaptı21 Mayıs 2018 Pazartesi 09:49
  • CHP'de liste depremi; işte liste dışı kalan isimler21 Mayıs 2018 Pazartesi 09:49
  • Kadın yelkencilerden "Doğu Akdeniz - Kıbrıs Barış Seyri"21 Mayıs 2018 Pazartesi 09:46
  • İşte Saadet Partisi'nin yaptırdığı anketin sonuçları!21 Mayıs 2018 Pazartesi 09:46
  • AK Parti aday listesi kulisleri 5-6 bakan liste dışı21 Mayıs 2018 Pazartesi 09:43
  • Barış Atay HDP'den milletvekili aday adayı oldu21 Mayıs 2018 Pazartesi 09:42
  • Demirtaş: "HDP'siz hiç kimsenin zaferi mümkün değil"20 Mayıs 2018 Pazar 11:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti