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BM Genel Sekreteri Guterres, Sudan'da çatışan tarafları diyaloğa çağırdı

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BM Genel Sekreteri Guterres, Sudan'da çatışan tarafları diyaloğa çağırdı.
BM Genel Sekreteri Guterres, Sudan'da çatışan tarafları diyaloğa çağırdı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmaların yatıştırılması için görüşmeler gerçekleştirip taraflara diyaloğa dönülmesi çağrısı yaptı. 

BM Genel Sekreterliği Sözcülüğünün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Guterres'in, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Afrika Birliği (AfB) Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed ile çatışmaların nasıl yatıştırılabileceğini görüştüğü bildirildi. 

Guterres'in ayrıca Sudan Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ve HDK Komutanı Muhammed Hamdan Dagalu ile de görüşerek, taraflara şiddete acilen son verilmesi ve diyaloğa geri dönülmesi çağrısında bulunduğu aktarıldı. 

Açıklamada, Genel Sekreter'in, güvenliği yeniden tesis etmek ve devam eden siyasi süreci sonuçlandırmak için süregelen çabalarla yakın koordinasyon içinde yardımcı olma teklifinde bulunduğu belirtildi. 

NE OLMUŞTU? 

Sudan'da tansiyonun tırmanması, ordu ile HDK arasında "askeri güvenlik reformu" konusunda yaşanan bir dizi anlaşmazlığın ardından geldi. 

Devrik Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir döneminde orduya destek olması için kurulan ve birtakım yasalarla resmi statü kazanan HDK'nin bağımsız bir ordu gibi hareket etmesinden rahatsız olan Sudan Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ile HDK Komutanı Orgeneral Muhammed Hamdan Dagalu arasında birkaç aydır "sözlü kavga" yaşanıyordu. 

Sudan ordusu, 13 Nisan'da yaptığı açıklamada, paralel bir ordu gibi hareket eden HDK mensuplarının başkent ve bazı şehirlerdeki hareketliliğinin güvenlik riski oluşturduğunu belirterek, ordunun onayı dışındaki bu adımın sona erdirilmesini istemişti. 

Ulusal basında, 12 Nisan'da HDK'nin ülkenin kuzeyindeki Meravi Havaalanı ve ordunun askeri üssü çevresinde konuşlandığı yönünde haberler yer almıştı.

Sudan'ın başkenti Hartum ve çeşitli şehirlerinde sabah saatlerinde ordu ile HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı. 

Tarafların, Hartum'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınları ve birçok kentteki çatışmaları sürüyor. 

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