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BM Güvenlik Konseyi, KKTC'nin "Kapalı Maraş" Kararını Görüşecek

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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), yarın KKTC'nin kapalı Maraş'ın sahil şeridini halka açma kararını görüşecek. 
BM Güvenlik Konseyi, KKTC'nin "Kapalı Maraş" Kararını Görüşecek

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, BMGK, yarın KKTC'nin kapalı Maraş kararını kapalı oturumda ele alacak. 

Toplantının yerel saat ile 15.00'da yapılması bekleniyor. 

Öte yandan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, söz konusu karardan endişe duyulduğunu belirterek, "Ada'da gerginliği artıracak, diyalog ve müzakerelerin başarılı olmasına gölge düşürecek tek taraflı eylemlerden kaçınılması'' çağrısı yapmıştı. 

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric ise BM'nin ilgili Güvenlik Konseyi kararları doğrultusunda kapalı Maraş konusundaki pozisyonunun değişmediğini söylemişti.

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