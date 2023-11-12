BM kuruluşlarından acil uluslararası eylem çağrısı: Gazze'de hastanelerin ölüm alanlarına dönüştürülmesine dünya sessiz kalamaz

Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşlarından yapılan ortak açıklamada, Gazze için çağrı yapılarak, "Gazze'de hastanelere yönelik devam eden saldırıların sonlandırılması için acil uluslararası eylem çağrısında bulunuyoruz" denildi.

BM kuruluşları, İsrail’in Gazze saldırılarıyla ilgili ortak açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

"Gazze’de hastanelere yönelik devam eden saldırıların sonlandırılması için acil uluslararası eylem çağrısında bulunuyoruz.

Gazze’de hastanelerin, ölüm, yıkım ve çaresizliğin yaşandığı alanlara dönüştürülmesine dünya sessiz kalamaz."