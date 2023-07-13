  • BIST 6.422,15
  • Altın 1647.763
  • Dolar 26.1465
  • Euro 29.2112
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKAÇocuklara uygun dijital oyunlar nasıl seçilir?

Böbrekleri Temizleyen Besinler! 

» »
Diyetisyen Rıdvan Arslan konu hakkında bilgiler verdi. 
Böbrekleri Temizleyen Besinler! 

Böbrekler inanılmaz küçük organlardır. Her gün yaklaşık 200 litre kanı işlerler, fazla su ve atık ürünlerden kurtulurlar, toksinleri atarlar ve vücudun düzgün çalışmasını sağlarlar. Böbrekler vücuttan toksinleri ve atıkları çıkaramazlarsa vücutta birikerek böbreklerin, karaciğerin ve diğer organların normal işlevini engelleyerek halsizlik, mide ağrısı, baş ağrısı, su tutma ve diğer sorunlara neden olurlar. Toksinlerin ve atıkların birikmesi ayrıca böbrek taşlarına, bir golf topu boyutuna ulaşabilen bir kristal kütlesine veya işlenmemiş minerallere yol açabilir. Böbrek taşları Amerikalı yetişkinlerin yüzde 10-15'ini etkiler, ancak beş yaşından küçük çocuklarda da bulunabilir. 

Neden böbreklerinizi temizlemelisiniz? 

Toksinleri ve atıkları vücudunuzdan dışarı atmanız için birkaç neden var. Örneğin, böbreklerinizi temizlemek işlevlerini iyileştirir ve şişkinliği azaltır. Aynı şekilde, böbreğinizi temizlemek, belirli yiyecekleri işleme, besinleri emme ve yiyecekleri enerjiye dönüştürme yeteneğinizi geliştirerek yorgunluğu önler. Atıkları ve toksinleri dışarı atmak, potansiyel enfeksiyonu önler ve mesane problemleri riskini azaltır. Benzer şekilde böbrekleri temizlemek ağrılı böbrek taşı olma ihtimalini azaltır, hormonal dengesizlikleri düzeltir ve akne, egzama ve kızarıklık gibi cilt kırılmalarını önler. 

*Elma Sirkesi 

Elma sirkesi, böbreklerin oksidatif stresini önlemede etkilidir. Vücuttaki antioksidan seviyesini yükseltir, kan şekerini dengeler ve kan basıncını düşürür, böbrek sağlığı için optimum koşulları oluşturur. Elma sirkesi, böbrek taşlarını eriten sitrik asit içerir. Sık sık elma sirkesi alımı da böbreklerdeki toksinleri temizler. 

 

* Barbunya Fasulyesi 

Barbunya fasulyesi sadece böbreğe benzemekle kalmaz, aynı zamanda böbrekteki atıkları ve toksinleri uzaklaştırır ve böbrek taşlarını etkili bir şekilde dışarı atar. Barbunya fasulyesi, böbreği temizlemeye ve idrar yolunun işlevini artırmaya yardımcı olan B vitamini, lif ve çeşitli mineraller açısından zengindir. 

 

* Limon Suyu 

Limon suyu doğal olarak asidiktir ve idrardaki sitrat düzeylerini yükselterek böbrek taşı oluşumunu engeller. Limon suyu ayrıca kanı filtreler ve atıkları ve diğer toksinleri temizler. Günlük seyreltilmiş limon suyu alımı, böbrek taşı oluşum oranını azaltır ve böbrek taşlarının en yaygın bileşeni olan kalsiyum oksalat kristallerini çözer. Böbrek taşı olan kişiler için limonu zeytinyağı ile birleştirmek taşların sorunsuz bir şekilde geçmesini sağlar. 

 

* Karpuz 

Karpuz hafif bir idrar söktürücüdür. Böbrekleri nemlendirir ve temizler. Ayrıca kardiyovasküler sağlığı iyileştiren ve böbreklerin iyi çalışmasını sağlayan likopen açısından da zengindir. Karpuz ayrıca idrarın asitliğini düzenleyen ve taş oluşumunu önleyen çok miktarda potasyum tuzu içerir. Aslında düzenli olarak karpuz yemek böbrek sağlığı için harikadır. 

 

* Nar 

Narın hem suyu hem de çekirdekleri bol miktarda potasyum içerir ve bu nedenle böbrek taşlarının düşürülmesinde etkilidir. Potasyum idrarın asitliğini düşürür, büzücü özelliğinden dolayı taş oluşumunu engeller, minerallerin kristalleşmesini azaltır ve böbreklerden toksinleri ve atıkları dışarı atar. 

 

* Fesleğen 

Fesleğen etkili bir idrar söktürücüdür. Böbrek taşlarını düşürür ve böbrek fonksiyonlarını iyileştirir. Fesleğen ayrıca kandaki ürik asit seviyesini düşürür ve böbrek sağlığını iyileştirir. Esansiyel yağlar ve asetik asit gibi bileşenleri böbrek taşlarını parçalar ve sorunsuz bir şekilde çıkarılmasını sağlar. Fesleğen aynı zamanda ağrı kesicidir. 

 

* Hurma 

Hurma 24 saat suda bekletilip çekirdekleri çıkarıldıktan sonra tüketildiğinde böbrek taşlarını eritmede ve atmada etkilidir. Hurma lif açısından zengindir ve böbrek taşı riskini azaltmaya yardımcı olur. Hurmanın içerdiği magnezyum böbrekleri de temizler. 

 

* Karahindiba 

Kurutulmuş organik karahindiba veya taze karahindiba kökü (yerden çekilmiş) kullanılarak yapılan çayın tüketilmesi böbreklerin temizlenmesine yardımcı olur. Karahindiba bir böbrek toniğidir, ancak aynı zamanda sindirimi iyileştirmek ve böbreklere ulaşan atıkları en aza indirmek için safra üretimini uyarır. 

Böbrekler için bir diğer etkili temizleme maddesi, idrar yollarını destekleyen, idrar yolu enfeksiyonlarıyla savaşan ve fazla kalsiyum oksalatı uzaklaştıran kızılcık suyudur. Pancar ve meyve suları, idrar asitliğini artıran, struvit ve kalsiyum fosfat birikimini önleyen ve böbrek taşı oluşumu olasılığını azaltan Betain içerir. Diğer etkili temizlik maddeleri hindistan cevizi suyu, salatalık suyu ve kirazlardır. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bronzlaşmak sağlıklı değil!09 Temmuz 2023 Pazar 12:11
  • Vaiz: “Aşırı sıcaklarla birlikte kalp krizi vakaları çoğaldı”08 Temmuz 2023 Cumartesi 21:53
  • Şizofreniye yol açan hücreler erken gebelikte ortaya çıkıyor olabilir07 Temmuz 2023 Cuma 18:59
  • Alzheimer’ın ilerlemesini yavaşlatan ilaca tam onay07 Temmuz 2023 Cuma 15:32
  • Bilimsel araştırma: Beyin küçülmesi ve ağız sağlığı arasında bağlantı bulundu07 Temmuz 2023 Cuma 14:59
  • Tatlandırıcı sevenlere kötü haber: Kanser yapıcı olarak sınıflandırılacak06 Temmuz 2023 Perşembe 15:25
  • Şok diyetler sağlığı nasıl etkiliyor?06 Temmuz 2023 Perşembe 13:46
  • İlk sıtma aşıları 12 Afrika ülkesine gidecek06 Temmuz 2023 Perşembe 12:02
  • Erken yaşlarda bağırsak sağlığının korunması çocuk romatizması riskini azaltabilir06 Temmuz 2023 Perşembe 10:35
  • Dikkat çekici araştırma: Kahve mi önemli kafein mi?05 Temmuz 2023 Çarşamba 14:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti